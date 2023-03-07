В Швейцарии дали окончательный ответ на предложение по реэкспорту оружия в Украину

Совет кантонов – верхняя палата парламента Швейцарии – после многочасовых дебатов отклонил ходатайство разрешить реэкспорт оружия, которое предусматривало бы передачу Киеву вооружения, которое было произведено в Швейцарии. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сайт парламента.

Швейцария. Фото: Getty Images

В предложении, которое выдвинул представитель либералов Тьерри Буркарт, предусматривалась отмена запрета реэкспорта военного оборудования в страны, которые "преданы швейцарским ценностям и имеют режим экспортного контроля, сопоставимый со швейцарским".

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Буркарт, представляя резолюцию, привел такие страны, как Германия, Испания и Дания — они уже обращались к Швейцарии за разрешением на реэкспорт и получили отрицательный ответ. Западные страны-партнеры Берна раздражены такой позицией, добавил парламентарий.

Большинство членов Комиссии по вопросам политики безопасности Совета кантонов рекомендовали проголосовать против предложения Буркарта. Они объяснили это тем, что предпочитают принимать необходимые поправки в законодательство через парламентскую инициативу.

Кроме того, некоторые члены Совета кантонов выразили принципиальную оппозицию вопросу снятия запрета на реэкспорт, поскольку видели в этом угрозу репутации Швейцарии как нейтрального государства-посредника.

В конце концов против ходатайства Буркарта проголосовали 23 парламентария, за высказались 18 и еще двое воздержались.

Напомним, что Германия попросила Швейцарию продать ей часть своих законсервированных танков Leopard 2 в рамках соглашения, которое может позволить Берлину и другим союзникам увеличить военную помощь Украине.

Отметим, ранее мы сообщали, что Швейцария может разрешить реэкспорт вооружения в Украину.

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