В Сеть слили бланк с вопросами из опроса Зеленского в день выборов

В социальных сетях появился бланк якобы с пятью вопросами для общеукраинского опроса в день выборов 25 октября, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Фото появилось в нескольких сообществах Facebook и Telegram-каналах.

Так, первый и второй вопросы из опубликованной анкеты соответствуют тому, что озвучил накануне президент. Речь о предложении введения пожизненного заключения для топ-коррупционеров и создании свободной экономической зоны на Донбассе.

Еще три вопроса, которые якобы поставят украинцам на избирательных участках, звучат так:

- поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300,

- поддерживаете ли легализацию медицинской марихуаны,

- поддерживаете ли право Украины на использование гарантий безопасности, прописанных в Будапеште, для обеспечения и восстановления территориальной целостности.





Добавим, что консультант главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил изданию "Новое время", что по пятому вопросу еще идут обсуждения.

Ранее сообщалось, что опрос показал, сколько в Украине патриотов.

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