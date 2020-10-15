В Сеть слили бланк с вопросами из опроса Зеленского в день выборов

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Таисия Ерохина
В социальных
сетях появился бланк якобы с пятью вопросами для общеукраинского опроса в день
выборов 25 октября, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.
Фото появилось в нескольких сообществах Facebook и Telegram-каналах.
Так, первый и второй
вопросы из опубликованной анкеты соответствуют тому, что озвучил накануне
президент. Речь о предложении введения
пожизненного заключения для топ-коррупционеров и создании свободной
экономической зоны на Донбассе.
Еще три вопроса,
которые якобы поставят украинцам на избирательных участках, звучат так:
- поддерживаете
ли вы сокращение количества народных депутатов до 300,
- поддерживаете
ли легализацию медицинской марихуаны,
- поддерживаете ли право Украины на использование гарантий безопасности, прописанных в Будапеште, для обеспечения и восстановления территориальной целостности.
Добавим, что консультант главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил изданию "Новое время", что по пятому вопросу еще идут обсуждения.
Ранее сообщалось, что опрос показал, сколько в Украине патриотов.
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