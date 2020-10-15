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В Сеть слили бланк с вопросами из опроса Зеленского в день выборов

Первые два вопроса соответствуют озвученным Зеленским

сегодня, 13:43
Автор:

Таисия Ерохина

В социальных сетях появился бланк якобы с пятью вопросами для общеукраинского опроса в день выборов 25 октября, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Фото появилось в нескольких сообществах Facebook и Telegram-каналах.

В Сеть слили бланк с вопросами из опроса Зеленского в день выборов

Так, первый и второй вопросы из опубликованной анкеты соответствуют тому, что озвучил накануне президент. Речь о предложении введения пожизненного заключения для топ-коррупционеров и создании свободной экономической зоны на Донбассе.

Еще три вопроса, которые якобы поставят украинцам на избирательных участках, звучат так:

- поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300,

- поддерживаете ли легализацию медицинской марихуаны,

- поддерживаете ли право Украины на использование гарантий безопасности, прописанных в Будапеште, для обеспечения и восстановления территориальной целостности.


Добавим, что консультант главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил изданию "Новое время", что по пятому вопросу еще идут обсуждения.

Ранее сообщалось, что опрос показал, сколько в Украине патриотов.


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