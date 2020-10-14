Зеленский рассекретил первый вопрос в рамках опроса 25 октября

Украинцев в день выборов 25 октября в рамках общенационального опроса спросят о том, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, объявив первый из пяти вопросов общенационального опроса.

Ответ на этот вопрос Глава государства призвал дать всех украинцев 25 октября на избирательных участках.

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