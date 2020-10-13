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Главная Новости Общество события У Зеленского объяснили, что за опрос украинцев проведут 25 октября на участках
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У Зеленского объяснили, что за опрос украинцев проведут 25 октября на участках

Стало известно, какие вопросы могут задать украинцам

сегодня, 13:38
Автор:

Таисия Ерохина

Сегодня президент Владимир Зеленский в видеообращении не только призвал украинцев идти 25 октября на выборы, но и анонсировал опрос на участках по "пяти важным для каждого вопросам". В Офисе президента сообщили , что речь идет именно об опросе, а не о референдуме.

У Зеленского объяснили, что за опрос украинцев проведут 25 октября на участках

В ОП говорят, что предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что важно для нашего общества. Таким образом планируется, что государство поставит прямые вопросы обществу и получит прямые ответы без посредников. Отмечается, что этот опрос, в отличие от референдума, как это определено Конституцией, не будет иметь прямых юридических последствий.

"25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также поставим те вопросы, которые никто и никогда не хотел ставить прямо своим согражданам в нашей стране", — говорится в сообщении.

Как пишет "Зеркало недели" со ссылкой на источник в ОП, это могут быть вопросы оккупированных Крыма и Донбасса, а также темы, интересные молодежи, например, легализация каннабиса.

Напомним, в ЦИК сообщили, как можно проголосовать на выборах, если находишься дома на самоизоляции.


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