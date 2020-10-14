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Опрос показал, сколько в Украине патриотов

Украинцы преимущественно положительно относятся к празднику Дня защитника Украины

сегодня, 13:27
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине 85% населения считают себя патриотами. Тогда как 12% имеют противоположное мнение. Об этом свидетельствует результат опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 10-12 октября.

Опрос показал, сколько в Украине патриотов

Сообщается, что патриотически настроенных граждан примерно одинаково во всех регионах страны, но относительно больше среди старших респондентов.

Кроме того, большинство участников опроса (69%) положительно относятся к установлению 14 октября Государственного праздника Дня защитника Украины. Еще 23% — нейтрально, а 5% — отрицательно. Отмечается, что лучше всего это праздник воспринимают жители запада и центра страны. А вот на востоке и юге положительно относятся к празднику около 60%, треть — нейтрально и 6-7% отрицательно.

Также 59% опрошенных выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы защищать территориальную целостность Украины с оружием в руках. Интересно, что в прошлом году таких было на три процента меньше, в 2017-м — 54%, а в 2012-м — только 33%. Заметим, что среди готовых к обороне относительно больше мужчин, респондентов среднего возраста и людей с относительно высокими доходами.

Напомним, в Украине 14 октября отмечают День защитника Украины. В честь праздника в Киеве прошли торжественные мероприятия, в которых принимал участие президент Владимир Зеленский.


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