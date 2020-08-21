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Главная Новости Общество события В семье Порошенко опять трагедия: скончался его тесть
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В семье Порошенко опять трагедия: скончался его тесть

Умер отец супруги пятого президента Украины Марины Порошенко

сегодня, 13:24
Автор:

Таисия Ерохина

В семье пятого президента Украины Петра Порошенко, который в начале лета похоронил своего отца, снова трагическое событие. Скончался его тесть, отец супруги Марины Анатолий Переведенцев. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на комментарий из команды нардепа.

Сообщается, что Анатолий Переведенцев скончался вчера, 20 августа. Ему было 87 лет. По данным СМИ, вечером в четверг во дворе дома на улице Грушевского, где Переведенцев жил с женой, матерью Марины Порошенко Людмилой, собрались близкие усопшего. В частности, Марина и ее сестра Алла.

В семье Порошенко опять трагедия: скончался его тесть

Как рассказал источник изданию, организацией похорон занимается Петр Порошенко. Окончательная дата церемонии должна быть определена сегодня, 21 августа.

Отметим, что Анатолий Михайлович Переведенцев родился 13 марта 1933 года. Он занимал пост заместителя министра здравоохранения УССР, а также был советником посла СССР в Монголии в 1985-1988 годах.

Напомним, 19 августа ушел из жизни выдающийся украинский ученый Борис Патон. Его коллеги рассказали подробности смерти ученого.


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