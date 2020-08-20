Коллеги Патона рассказали подробности смерти ученого

Украинский ученый Борис Патон, о смерти которого стало известно накануне, страдал от заболевания сердечно-сосудистой системы. Незадолго до смерти он попал в больницу, но спасти главу украинской Академии наук врачам уже не удалось. Об этом рассказали коллеги ученого, пишет "Сегодня".

Великому украинскому ученому был 101 год. О его болезни коллеги знали. Но говорят, что свои обязанности в Академии наук Борис Патон выполнял до последнего. Даже во время карантина он общался с коллегами онлайн.

Борис Патон. Фото: nas.gov.ua

Накануне Бориса Патона госпитализировали в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии Амосова. Незадолго до этого он только вернулся с больницы, где также находился на лечении. Неделю ученый провел в реанимации.

Бориса Патона должны похоронить на Байковом кладбище. Прощание с ним состоится, вероятнее всего, в субботу, отметили сотрудники НАН.

"Именно на Байковом кладбище покоятся его родственники - мать, отец, дочь. Где именно похоронят Бориса Патона, будут согласовывать с его внучкой и зятем. Еще у него есть правнучка", - рассказал один из коллег ученого.

Борис Патон руководил Национальной академией наук Украины с 1962 по 2020 год. Теперь временно обязанности главы будет выполнять член набсовета "Укроборонпрома" Владимир Горбулин. Затем в НАН должны выбрать нового президента.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в больницу попал оппозиционный российский политик Алексей Навальный.

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