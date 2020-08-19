Умер выдающийся украинский ученый Борис Патон

Ушел из жизни выдающийся украинский ученый Борис Патон. На момент смерти ему был 101 год. Об этом сообщает издание Капитал со ссылкой на Украинскую правду.

На даный момент уже началось формирование государственной комиссии по похоронам, которая будет решать основные вопросы. Это обусловлено тем, что ученый вел одинокую жизнь и у него фактически не было родственников.

На своей странице в Facebook Владимир Зеленский выразил свое сочувствие родным, друзьям и коллегам Бориса Патона. Президент Украины подчеркнул, что тяжело подобрать правильные слова, чтобы оценить масштабы этой личности. "Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем" - подчеркнул глава государства.

Борис Патон был сыном академика, директора Института электросварки и преподавателя Киевского политехнического института Евгения Патона, внуком русского военачальника, героя русско-турецкой войны, генерала от инфантерии Виктора Будде. Он окончил Киевский политех и более 70 лет проработал в Институте электросварки, получившего имя его отца.

С 1962 года Патон непрерывно был президентом Национальной академии наук Украины. Также он известен как политик и общественный деятель: при СССР Борис Евгеньевич был депутатом и членом Президиума Верховного Совета УССР, депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР, народным депутатом СССР от КПСС. В годы независимости входил в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

На счету Патона свыше тысячи публикаций, в том числе 20 монографий, а также более 400 изобретений.

Как сообщало издание "Комментарии", умерла известная общественная активистка.

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