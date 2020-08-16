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Умерла известная общественная активистка

Причина смерти Марты Коломоец пока неизвестна

сегодня, 20:28
Автор:

Владимир Лавский

Известная украинская общественная активистка и журналистка Марта Коломоец умерла в воскресенье, 16 августа. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил издатель и писатель Иван Малкович. 

"Только что Бог забрал к себе Марту, одного из самых хороших и светлых людей, которых я знал. Таких друзей у нас в жизни - единицы. Марта успела сделать для Украины море хороших дел. А могла бы еще больше",  - написал Малкович. 

Умерла известная общественная активистка

Марта Коломоец родилась в Чикаго в семье украинских эмигрантов. Большую часть жизни она провела в Украине. В 1991 году Коломиец открыла в Киеве бюро "The Ukrainian Weekly". Позднее журналистка стала директором украинской образовательной программы рыночных реформ и других известных проектов в сфере развития гражданского общества. 

Как ранее писали "Комментарии", в воскресенье, 16 августа умер родной брат Дональда Трампа. 

Известно, что 14 августа его срочно госпитализировали с обострением затяжной болезни, но детали и диагнозы сам Трамп предпочел оставить в тайне. 



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