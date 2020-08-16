Умерла известная общественная активистка

Известная украинская общественная активистка и журналистка Марта Коломоец умерла в воскресенье, 16 августа. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил издатель и писатель Иван Малкович.

"Только что Бог забрал к себе Марту, одного из самых хороших и светлых людей, которых я знал. Таких друзей у нас в жизни - единицы. Марта успела сделать для Украины море хороших дел. А могла бы еще больше", - написал Малкович.

Марта Коломоец родилась в Чикаго в семье украинских эмигрантов. Большую часть жизни она провела в Украине. В 1991 году Коломиец открыла в Киеве бюро "The Ukrainian Weekly". Позднее журналистка стала директором украинской образовательной программы рыночных реформ и других известных проектов в сфере развития гражданского общества.

Как ранее писали "Комментарии", в воскресенье, 16 августа умер родной брат Дональда Трампа.

Известно, что 14 августа его срочно госпитализировали с обострением затяжной болезни, но детали и диагнозы сам Трамп предпочел оставить в тайне.





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