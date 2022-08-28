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В Румынии перевернулся автобус с 43 украинскими беженцами

Украинские беженцы пострадали из-за аварии в Румынии

сегодня, 00:46
Автор:

Slava Kot
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В поселке Гароафа перевернулся автобус с 43 беженцами из Украины. Большинство пассажиров автобуса составляли женщины и дети. Об этом пишет румынское издание Romania Posts English.

В Румынии перевернулся автобус с 43 украинскими беженцами

В Румынии перевернулся автобус с украинскими беженцами. Фото с открытых источников

Уже известно, что 23 человека нуждаются в госпитализации и были доставлены в больницу. Остальные же пострадавшие были доставлены в центры размещения и помощи. Из них 4 детей в возрасте 5-16 лет. Всего на место ДТП прибыло 13 машин скорой помощи.

Как отмечает издание, есть большое количество пострадавших, но серьезных травм никто не получил. Авария произошла около 3:00 ночи 27 августа. Автобус осуществлял движение по маршруту по направлению Турция-Украина. Граждане Украины были за один шаг, чтобы оказаться дома, но ночью водитель не справился с управлением и въехал в кювет. По предварительным оценкам, водитель заснул во время дорожного движения.

В Румынии перевернулся автобус с 43 украинскими беженцами - фото 2
В Румынии перевернулся автобус с 43 украинскими беженцами - фото 3
В Румынии перевернулся автобус с 43 украинскими беженцами - фото 4

Ранее издание "Комментарии" сообщало об ужасном ДТП в Ровенской области. Тогда было зафиксировано 26 смертей и много пострадавших и госпитализированных. Авария произошла между бензовозом и пассажирским автобусом, водитель которого погиб. На место ДТП прибыло 44 пожарных машины.

Также, "комментарии" сообщали об аварии в Запорожской области. В этом ДТП погибли 2 человека. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По предварительным данным водитель не употреблял алкоголь и находился в трезвом состоянии за рулем.

Еще портал "Комментарии" писал об ужасной аварии во время съемок фильма. Тогда два человека получили смертельные повреждения, а 6 попали в больницу. Это произошло по дороге в аэропорт, куда их фургон съемочной группы.



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