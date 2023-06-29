В Раде заявили об угрозе украинскому дубляжу от английского языка

Среди новаций, которые предлагает законопроект президента, требования к чиновникам по владению языком Шекспира, а также запланированный постепенный отказ от дубляжа англоязычных фильмов в пользу субтитрования. Об этом сообщают "Комментарии".

Английскому хотят дать специальный статус в Украине

Именно это новшество раскритиковал нардеп, экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его мнению, это приведет к утрате украиноязычного дубляжа в кинотеатрах, против которого ранее выступали именно поклонники "русского мира".

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"Проект предусматривает де-факто уменьшение установленной законом минимальной доли телепрограмм на украинском языке за счет англоязычных программ, — пишет Вятрович на своей странице в Фейсбук. — Но самая опасная норма — запрет на показ в кинотеатрах фильмов, дублированных на украинском, если фильм снят на английском. Такие фильмы — едва ли не 90 процентов всего кинопроката! В случае принятия законопроекта, должны демонстрироваться исключительно на английском языке с украинскими субтитрами. По сути, речь идет об уничтожении украинского кинодублирования как отрасли, в частности, потере работы для многочисленных специалистов индустрии. Если до сих пор кинотеатры делали украинский язык модным и популярным для миллионов людей, то теперь услышать родной язык в кино украинцы смогут разве что на фильмах отечественного производства".

"Эти нормы являются антиукраинскими и антиконституционными, поскольку резко сужают область применения украинского языка", — считает нардеп, принадлежащий к оппозиционному к Зеленскому "Блоку Петра Порошенко". — Изучать английский язык важно, но вытеснение украинского этому не поможет. Законопроект требует основательной доработки, Верховная Рада не имеет права голосовать за него в таком виде даже в первом чтении".

Напомним, что авторы законопроекта считают, что его одобрение и внедрение будет способствовать большей евроинтеграции Украины, поскольку в ЕС знание английского более распространено, чем в Украине.

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