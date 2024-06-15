В Раде заявили, что мужчины, которые возвращающиеся в Украину, оказываются в ловушке

Украинские мужчины, приехав домой из-за границы, чтобы стать на воинский учет и выполнить нормы украинского законодательства, сталкиваются с рядом проблем. Как передает порта "Комментарии", об этом в эфире "Radio NV" рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Паспорт. Фото: из открытых источников

"Граждане Украины, которые не стояли на воинском учете и вернулись в Украину, они сейчас попали, фактически, в своеобразную ловушку. Они не могут выехать из Украины обратно к своим семьям и не могут в Украине стать на воинский учет, потому что у них нет в Украине зарегистрированного места жительства", — заявил парламентарий.

По его словам, эту проблему обсуждали в профильном комитете парламента. Сейчас готовится соответствующее обращение в Кабинет министров Украины, в Министерство внутренних дел, Министерство обороны, поскольку эта проблема требует решения.

Нардеп отметил, что несколько десятков таких граждан обратились к нему лично.

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Также издание "Комментарии" сообщало – продлят ли срок обновления данных для военнообязанных: в Минобороны дали ответ.



