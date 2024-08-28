В Раде спрогнозировали, что ТЦК могут исчезнуть

Сегодняшние реалии так складываются, что Украина должна работать с форматом "воюй или работай", понимая всю специфику военной сферы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире Вечер.LIVE сделал народный депутат Юрий Камельчук.

ТЦК. Фото: из открытых источников

"Рано или поздно мы должны думать не о термине "мобилизация", а о рекрутинге. Профессиональный рекрутинг, который предусматривает нормальное социальное и финансовое обеспечение, достойную подготовку. Чтобы после нее каждый военный говорил, что понимает, как работать в команде, пользоваться оружием", — пояснил Камельчук.

Парламентарий также добавил, что в этом случае также должно проводиться профессиональное обучение командиров. В частности, по словам нардепа, это должны быть не инструкторы из НАТО, а именно украинские командиры, которые имеют боевой опыт.

"И третье – это честная, прозрачная ВВК. Есть проблема, что большинство людей, которых ТЦК отправили на ВВК, возвращаются очень быстро в больницы. Потому что у них хронические болезни. И это трата времени, ресурсов. Вчера говорил с командиром, который говорил, что один из 50 подходит для активной военной работы. Это точно не показатель, за которым надо гнаться ТЦК", – отметил политик.

По его мнению, ТЦК должны или реформироваться, стать рекрутинговыми центрами под конкретные бригады и задачи. Потому что такой как есть ТЦК сейчас должен исчезнуть.

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