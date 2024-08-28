В Раде спрогнозировали, что ТЦК могут исчезнуть

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Кравцев Сергей
Сегодняшние реалии так складываются, что Украина должна работать с форматом "воюй или работай", понимая всю специфику военной сферы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире Вечер.LIVE сделал народный депутат Юрий Камельчук.
ТЦК. Фото: из открытых источников
Парламентарий также добавил, что в этом случае также должно проводиться профессиональное обучение командиров. В частности, по словам нардепа, это должны быть не инструкторы из НАТО, а именно украинские командиры, которые имеют боевой опыт.
По его мнению, ТЦК должны или реформироваться, стать рекрутинговыми центрами под конкретные бригады и задачи. Потому что такой как есть ТЦК сейчас должен исчезнуть.
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