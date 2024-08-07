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Стало известно, отменяют ли украинские суды штрафы ТЦК

Украинские суды отменили 88% штрафов ТЦК

сегодня, 13:40
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Кравцев Сергей

По 88% дел суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы ТЦК. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Опендатабот.

Стало известно, отменяют ли украинские суды штрафы ТЦК

Штраф ТЦК. Фото из открытых источников

Отмечается, что по 88% рассмотренных дел (30 дел) суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы ТЦК.

По меньшей мере, 34 дела с требованием украинцев обжаловать штрафы от ТЦК рассмотрели украинские суды с момента внедрения новых норм по нарушению правил военного учета.

По 30 делам суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы, а по четырем делам суды отказали гражданам и оставили штрафы в силе. Кроме этого, в реестре также есть обжалование штрафа женщиной с медицинской специальностью.

В Опендатаботе отметили, что больше отмен касаются нарушений, которые произошли до вступления в действие изменений в законе. Суды учитывают, что закон не оказывает обратного действия – соответственно, не позволяет наказать за давнее правонарушение по новым правилам.

В частности, так произошло по делу, где штраф от ТЦК оспаривала женщина, медикиня по специальности. На момент, когда истец получала медицинское образование, обязанности становиться на учет не было — суд отменил этот штраф.

В 20% штрафы обжалованы из-за нарушения процедуры привлечения к ответственности или отсутствия доказательств совершения правонарушения.

Как пример, в Опендатаботе привели обжалование штрафа мужчиной за несостояние на военном учете в РТЦК мужчины, который за две недели до того получил временное удостоверение о взятии на военный учет.

В противном случае в суд обратился мужчина, прибывший в ТЦК для уточнения данных, но получил штраф. В постановлении представители ТЦК не доказали совершение правонарушения и пропустили сроки, из-за которых за это могли наказать — суд отменил штраф.

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