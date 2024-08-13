Действительно ли украинцам начали присылать повестки по почте: в ТЦК сделали заявление

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Кравцев Сергей
Сегодня в сети появилась информация о том, что в Волынской области военнообязанным уже присылают повестки по почте. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью местному изданию ВСН сделала пресс-офицер Волынского ТЦК и СП Ульяна Кравчук.
Повестки. Фото: из открытых источников
Надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК и СП является: день получения заказного письма лицом, о чем есть подтверждающий документ от почтового оператора; день проставления отметки об отказе получить письмо или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу зарегистрированного или фактического места жительства лица, если это лицо не сообщило ТЦК и СП другого адреса места жительства.
Такая повестка будет считаться надлежащим образом врученной даже в том случае, когда адресат по каким-то причинам не смог ее получить. Если лицо не явилось в ТЦК в определенное время, указанное в повестке, оно будет нести андминистративную ответственность. РТЦК выносит постановление о наложении на нарушителя административного взыскания. Это постановление представители районных ТЦК присылают заказным письмом по адресу, который указал человек в территориальном центре или по последнему месту регистрации.
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