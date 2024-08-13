Действительно ли украинцам начали присылать повестки по почте: в ТЦК сделали заявление

Сегодня в сети появилась информация о том, что в Волынской области военнообязанным уже присылают повестки по почте. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью местному изданию ВСН сделала пресс-офицер Волынского ТЦК и СП Ульяна Кравчук.

Повестки. Фото: из открытых источников

"Так, резервистам и военнообязанным направляются повестки на обновление военно-учетных данных по почте заказным письмом на адрес, который указало лицо в территориальном центре или по последнему месту регистрации", — рассказала пресс-офицерка.

Надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК и СП является: день получения заказного письма лицом, о чем есть подтверждающий документ от почтового оператора; день проставления отметки об отказе получить письмо или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу зарегистрированного или фактического места жительства лица, если это лицо не сообщило ТЦК и СП другого адреса места жительства.

Такая повестка будет считаться надлежащим образом врученной даже в том случае, когда адресат по каким-то причинам не смог ее получить. Если лицо не явилось в ТЦК в определенное время, указанное в повестке, оно будет нести андминистративную ответственность. РТЦК выносит постановление о наложении на нарушителя административного взыскания. Это постановление представители районных ТЦК присылают заказным письмом по адресу, который указал человек в территориальном центре или по последнему месту регистрации.

"Избежать мобилизации, регулярно платя штраф за нарушение правил воинского учета или за неявку по повестке, не удастся. Ведь административное наказание не освобождает от выполнения воинского долга. Гражданин может заплатить штраф, но вместе с тем он все равно должен выполнить свой долг", — отметила пресс-офицер.

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