В пятницу состоится очередное заседание СНБО: чего ожидать

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Вечканова Елена
Украинское
общество начинает с нетерпением ждать пятницы не только из-за близости
выходных. Зачастую именно в этот день недели собираются члены Совета нацбезопасности
и обороны для объявления новых решений и (часто) введения санкций. "Зеркало
недели", ссылаясь на личные источники, сообщило, какие вопросы могут
рассматриваться представителями СНБО уже 9 апреля.
В пятницу СНБО может наказать тех, кто отмывает деньги. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Вероятней всего,
в правительстве продолжат санкционное "наступление" на физических лиц и
предприятия, так или иначе связанные с "рынком контрабанды" в Украине.
Напомним, что на прошлой неделе различные экономические ограничения коснулись лиц, которых, по мнению президента Владимира Зеленского, можно отнести к "топ-десятке украинской контрабанды".
Также во время
заседания СНБО могут коснуться темы конвертационных центров. Стоит отметить,
что подобные предприятия и фирмы предоставляют нелегальные услуги по отмыванию
денег. К слову, их представители могут даже вплотную работать с банковскими
организациями, по итогу позволяя клиенту все равно заполучить необходимые
финансы. По предварительным оценкам экспертов-экономистов, в Украине ежегодно "проворачиваются"
тысячи таких операций, в которых задействуют десятки миллиардов гривен.
Исследуя тему,
журналисты портала "Комментарии" обратились к экспертам. Специалисты попробовали
пояснить, насколько эффективным может быть "лечение" санкциями СНБО таких "болезней",
как контрабанда и отмывание денег.
Политолог Петр Охотин считает, что борьбой с контрабандистами
и конверт-центрами власти пытаются уменьшить долю теневого бюджета Украины.
При этом политолог обращает внимание, что основной
репутационной угрозой является вероятная возможность попавших под санкции людей
защитить себя в судах.
Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко признался,
что ему совершенно непонятно, что такое санкции против контрабандистов или
бенефициаров конвертационных центров.
По его мнению, так как этого нет, можем говорить
исключительно о некой пиар-акции —
и вряд ли более того.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали о том, как эксперты оценивают предыдущее заседание СНБО. Специалисты объяснили, можно ли украинцам надеяться, что власти действительно начали бороться с контрабандой.
Также на портале
удастся узнать про то, как в Совете нацбезопасности относятся к реформированию концерна "Укроборонпром".
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