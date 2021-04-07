В пятницу состоится очередное заседание СНБО: чего ожидать

Украинское общество начинает с нетерпением ждать пятницы не только из-за близости выходных. Зачастую именно в этот день недели собираются члены Совета нацбезопасности и обороны для объявления новых решений и (часто) введения санкций. "Зеркало недели", ссылаясь на личные источники, сообщило, какие вопросы могут рассматриваться представителями СНБО уже 9 апреля.



В пятницу СНБО может наказать тех, кто отмывает деньги. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Немного подробностей

Вероятней всего, в правительстве продолжат санкционное "наступление" на физических лиц и предприятия, так или иначе связанные с "рынком контрабанды" в Украине. Напомним, что на прошлой неделе различные экономические ограничения коснулись лиц, которых, по мнению президента Владимира Зеленского, можно отнести к "топ-десятке украинской контрабанды".

Также во время заседания СНБО могут коснуться темы конвертационных центров. Стоит отметить, что подобные предприятия и фирмы предоставляют нелегальные услуги по отмыванию денег. К слову, их представители могут даже вплотную работать с банковскими организациями, по итогу позволяя клиенту все равно заполучить необходимые финансы. По предварительным оценкам экспертов-экономистов, в Украине ежегодно "проворачиваются" тысячи таких операций, в которых задействуют десятки миллиардов гривен.

Исследуя тему, журналисты портала "Комментарии" обратились к экспертам. Специалисты попробовали пояснить, насколько эффективным может быть "лечение" санкциями СНБО таких "болезней", как контрабанда и отмывание денег.

Удар по теневому бюджету

Политолог Петр Охотин считает, что борьбой с контрабандистами и конверт-центрами власти пытаются уменьшить долю теневого бюджета Украины.

"Эти направления являются однозначно важными. В период кризиса является роскошью позволять кому-то незаконно богатеть", — подчеркивает Петр Охотин.

При этом политолог обращает внимание, что основной репутационной угрозой является вероятная возможность попавших под санкции людей защитить себя в судах.

"Это приведет к дискредитации идеи санкций", — поясняет Петр Охотин, подчеркивая, что пока непонятно, как всё будет на самом деле.

Не борьба, а пиар-акция

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко признался, что ему совершенно непонятно, что такое санкции против контрабандистов или бенефициаров конвертационных центров.

"Если эти люди — теоретически потенциальные преступники, их действия должны квалифицироваться либо через призму кодекса об административных правонарушениях, либо через призму уголовного кодекса. Но тогда это совершенно не сфера компетенции СНБО, а как минимум — прокуратуры", — поясняет свою позицию Юрий Гаврилечко.

По его мнению, так как этого нет, можем говорить исключительно о некой пиар-акции — и вряд ли более того.

"Потому что для суда подобные "санкции" не будут аргументом в принципе, — подчеркивает эксперт. — Ведь с их обоснованием явные проблемы".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, как эксперты оценивают предыдущее заседание СНБО. Специалисты объяснили, можно ли украинцам надеяться, что власти действительно начали бороться с контрабандой.

Также на портале удастся узнать про то, как в Совете нацбезопасности относятся к реформированию концерна "Укроборонпром".

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