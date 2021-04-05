Последствия санкций СНБО: действительно ли в Украине принялись бороться с контрабандой

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Елизавета Черных
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу решение СНБО, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами расследования. Поможет ли данное решение искоренить контрабанду? Будет ли иметь правовые и экономические последствия? Эти вопросы "Комментарии" задали экспертам.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Адвокат, правозащитник, народный депутат VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Андрей Помазанов уверен, что одной из причин, по которой время пребывания Зеленского на посту президента точно запомнится украинцам – это количество проведенных заседаний СНБО и принятых на таких заседаниях решений.
"Однако вопрос количественный не всегда совпадает с такими понятиями, как качество, эффективность. И, возможно, яркие публичные разоблачения незаконопослушных граждан могут остаться лишь пылью, пущенной в глаза многомиллионной аудитории перед голубыми экранами", — отмечает Андрей Помазанов.
Он напоминает, что одним из последних таких решений СНБО (от 02 апреля 2021 года) стало применение персональных специальных экономических и других ограничивающих мер (санкций) в отношении 79 юридических лиц и 10 физических лиц. В решении значится, что предложение о таких ограничениях было предоставлено СБУ и связано оно с контрабандной деятельностью таких людей и компаний на территории Украины.
"Без сомнения, применение санкций к иностранным компаниям и иностранным гражданам, в отношении которых есть обоснованная информация о преступной деятельности и другого нарушения законов Украины, является правильным и оправданным в данный период времени. Но дело в том, что все 10 физических лиц данного списка являются гражданами Украины, а большинство компаний зарегистрированы на основании украинских законов и имеют адрес регистрации на территории украинских населённых пунктов", — подчеркивает эксперт.
При этом, отмечает он, дословно норма закона, которой руководствуется СНБО при принятии такого рода решений, звучит так: "Санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность" (ст. 1 Закона Украины "О санкциях").
По мнению Андрея Помазанова, даже если взять во внимание, что СБУ уличила все украинские компании из нового санкционного списка в пребывании под контролем иностранцев, а всех физлиц в причастности к террористической деятельности, возникает резонный вопрос — почему не привлечь их к уголовной ответственности в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины, который предусматривает такую и за контрабанду, и за террористическую деятельность?
"Имеются большие сомнения в том, что данные меры смогут стать эффективными в борьбе с контрабандой, — говорит Андрей Помазанов. — Процедура регистрации новой компании в Украине не представляет сложности, а украинцы, которых мы увидели в санкционном списке, возможно, уже покинули территорию Украины, поскольку ограничений на пересечение границы решением СНБО не предусмотрено… "Совпадение?". Остается надеяться, что результатами таких решений СНБО станут реальные уголовные дела и привлечение к ответственности виновных лиц, а не просто очередное "пятничное" шоу президента за деньги налогоплательщиков", — резюмирует эксперт.
Масштабы контрабанды в Украине поражают, считает экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко. Он подчеркивает, что у нас до сих пор нет достоверной информации о ее объемах и общей сумме причиненного ущерба государству.
"По разным утверждениям, речь идет о 100 млрд грн, недополученных бюджетом на год, — отмечает эксперт. — Практически каждое правительство декларировало борьбу с контрабандой. И ни одно ее не одолело. Поэтому здесь важно, чтобы эта борьба стала реальной и кардинальной, а не носила декламационный характер".
Санкции СНБО — это хороший сигнал, но это лишь один из инструментов такой борьбы, считает Александр Вовченко.
"Для юридической чистоты необходимы также решения судов, — поясняет он. — Но самое главное, чтобы за кулисами этих санкций не состоялось банальное перераспределение контрабандных потоков, где старых контрабандистов заменят новые. Контрабанда — это дракон с множеством головами. На месте одной срубленной нередко отрастают три. У нас целые населенные пункты полностью погрязли в контрабандных сетях. Безусловно, важна высоко-оптическая системная борьба, которая способна нанести прицельный удар по контрабанде со всех возможных сторон. Но не менее важно вырвать коррупционные корни, которые годами укреплялись на границах. А помочь в этом могут лишь полная перезагрузка пограничных и таможенных органов, законодательное урегулирование и устранение нормативных пробелов, современное оснащение всех участков вдоль наших границ. И, конечно, усиление сотрудничества с пограничниками-соседями (речь, понятно, не о стране-агрессоре), большая информационная кампания противодействия контрабанде, создание новых рабочих мест, предоставление бесплатного обучения в пограничных зонах и тому подобное".
Ранее портал "Комментарии" писал, какие партии в Украине могут оказаться под угрозой санкций.
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бандерівець
сегодня, 12:45
рішення де-юре жалюгідне, де-факто- це фарс. впроваджувати санкції проти власних громадян- це правовий нігілізм. якщо є докази- це справа правоохоронних органів. якщо нема- це пряма дорога до суду особі, яка стала обєктом санкцій. вся ця мишина возня- це окозамилювання для ЗЕбаранів.