Последствия санкций СНБО: действительно ли в Украине принялись бороться с контрабандой

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу решение СНБО, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами расследования. Поможет ли данное решение искоренить контрабанду? Будет ли иметь правовые и экономические последствия? Эти вопросы "Комментарии" задали экспертам.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Остается надеяться, что результатами таких решений СНБО станут реальные уголовные дела и привлечение к ответственности виновных лиц"

Адвокат, правозащитник, народный депутат VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Андрей Помазанов уверен, что одной из причин, по которой время пребывания Зеленского на посту президента точно запомнится украинцам – это количество проведенных заседаний СНБО и принятых на таких заседаниях решений.

"Однако вопрос количественный не всегда совпадает с такими понятиями, как качество, эффективность. И, возможно, яркие публичные разоблачения незаконопослушных граждан могут остаться лишь пылью, пущенной в глаза многомиллионной аудитории перед голубыми экранами", — отмечает Андрей Помазанов.

Он напоминает, что одним из последних таких решений СНБО (от 02 апреля 2021 года) стало применение персональных специальных экономических и других ограничивающих мер (санкций) в отношении 79 юридических лиц и 10 физических лиц. В решении значится, что предложение о таких ограничениях было предоставлено СБУ и связано оно с контрабандной деятельностью таких людей и компаний на территории Украины.

"Без сомнения, применение санкций к иностранным компаниям и иностранным гражданам, в отношении которых есть обоснованная информация о преступной деятельности и другого нарушения законов Украины, является правильным и оправданным в данный период времени. Но дело в том, что все 10 физических лиц данного списка являются гражданами Украины, а большинство компаний зарегистрированы на основании украинских законов и имеют адрес регистрации на территории украинских населённых пунктов", — подчеркивает эксперт.

При этом, отмечает он, дословно норма закона, которой руководствуется СНБО при принятии такого рода решений, звучит так: "Санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность" (ст. 1 Закона Украины "О санкциях").

По мнению Андрея Помазанова, даже если взять во внимание, что СБУ уличила все украинские компании из нового санкционного списка в пребывании под контролем иностранцев, а всех физлиц в причастности к террористической деятельности, возникает резонный вопрос — почему не привлечь их к уголовной ответственности в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины, который предусматривает такую и за контрабанду, и за террористическую деятельность?

"Имеются большие сомнения в том, что данные меры смогут стать эффективными в борьбе с контрабандой, — говорит Андрей Помазанов. — Процедура регистрации новой компании в Украине не представляет сложности, а украинцы, которых мы увидели в санкционном списке, возможно, уже покинули территорию Украины, поскольку ограничений на пересечение границы решением СНБО не предусмотрено… "Совпадение?". Остается надеяться, что результатами таких решений СНБО станут реальные уголовные дела и привлечение к ответственности виновных лиц, а не просто очередное "пятничное" шоу президента за деньги налогоплательщиков", — резюмирует эксперт.

"Важно, чтобы эта борьба стала реальной и кардинальной, а не носила декламационный характер"

Масштабы контрабанды в Украине поражают, считает экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко. Он подчеркивает, что у нас до сих пор нет достоверной информации о ее объемах и общей сумме причиненного ущерба государству.

"По разным утверждениям, речь идет о 100 млрд грн, недополученных бюджетом на год, — отмечает эксперт. — Практически каждое правительство декларировало борьбу с контрабандой. И ни одно ее не одолело. Поэтому здесь важно, чтобы эта борьба стала реальной и кардинальной, а не носила декламационный характер".

Санкции СНБО — это хороший сигнал, но это лишь один из инструментов такой борьбы, считает Александр Вовченко.

"Для юридической чистоты необходимы также решения судов, — поясняет он. — Но самое главное, чтобы за кулисами этих санкций не состоялось банальное перераспределение контрабандных потоков, где старых контрабандистов заменят новые. Контрабанда — это дракон с множеством головами. На месте одной срубленной нередко отрастают три. У нас целые населенные пункты полностью погрязли в контрабандных сетях. Безусловно, важна высоко-оптическая системная борьба, которая способна нанести прицельный удар по контрабанде со всех возможных сторон. Но не менее важно вырвать коррупционные корни, которые годами укреплялись на границах. А помочь в этом могут лишь полная перезагрузка пограничных и таможенных органов, законодательное урегулирование и устранение нормативных пробелов, современное оснащение всех участков вдоль наших границ. И, конечно, усиление сотрудничества с пограничниками-соседями (речь, понятно, не о стране-агрессоре), большая информационная кампания противодействия контрабанде, создание новых рабочих мест, предоставление бесплатного обучения в пограничных зонах и тому подобное".

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