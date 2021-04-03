Итоги заседания СНБО: к чему приведет наступление на контрабандистов

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по итогам очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны заявил, что новые санкции были введены против лиц, которых "можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды". Позже стало известно, что СНБО инициировал отстранение от обязанностей более 100 таможенников, включая 17 руководителей таможен и таможенных постов.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" это наступление на контрабандистов.

"Мы видим в хорошем смысле радикальную активизацию украинской власти через такой институт как СНБО"

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что решения СНБО, которыми не только ударили по контрабандистам, но и, как рассказал президент Владимир Зеленский, вернули в собственность государства незаконно отнятый у Украины стратегический нефтепровод (т.н. "труба Медведчука"), следует рассматривать в ракурсе не только внутренней, но и внешнеполитической повестки. И в этом смысле, по мнению генерала, не даром Зеленский, говоря о решениях СНБО, упомянул состоявшийся вчера телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

"То, что произошел этот так ожидаемый разговор между президентами Украины и США, говорит о многом. Как и те заверения, которые высказал Байден. В частности, что Штаты не оставят Украину один на один с агрессивной Россией. Это — дорогого стоит, вселяет оптимизм. Но есть и нюансы, — отмечает Василий Богдан. – И на этом также акцентировалось во время беседы, судя по релизам, которые опубликованы официальными Киевом и Вашингтоном. Речь о том, что Украина должна в рамках стратегического партнерства с США выполнять определенные "домашние задания", взятые на себя ранее. Это укрепление обороноспособности, демократии, судебная реформа, борьба с олигархами, с коррупцией. И в данном ракурсе те решения, которые принимает СНБО в последнее время, в том числе 2 апреля, мне кажутся взаимосвязанными. Мы видим в хорошем смысле радикальную активизацию украинской власти через такой институт как СНБО. И это вполне может придать нашим отношениям с американцами новый окрас, новое дыхание".

По словам генерала, мяч сейчас на стороне Украины, украинской власти. И то, как она будет себя вести, во многом повлияет на усиление (или ослабление) национальной экономики, ситуацию с борьбой с коррупцией, с отражением российской агрессии, с деятельностью "пятой колонны".

Василий Богдан подчеркивает, что темы, обсуждаемые на СНБО, были вполне прогнозируемы, учитывая ситуацию, которая складывается в Украине (включая обострение на восточном фронте) и внешней арене.

"И аспект борьбы с коррупцией, в том числе с контрабандой, во многом определяющий, — считает генерал. – В последние годы масштабы контрабанды достигли таких размеров, что не заметить это было невозможно, а не реагировать – преступно. И сигналы, поступающие от западных партнеров, во многом подтолкнули нашу власть к той деятельности, которую она сейчас демонстрирует. В частности, принимая жесткие решения в отношении конкретных должностных лиц, связанных с контрабандой".

При этом Василий Богдан акцентирует, что таможня – сложный государственный институт. И от деятельности контрабандистов страдает не только украинский бюджет. Другое дело, что мы пока значительно отстаем в борьбе с этим злом.

"В Великобритании почти ежегодно около 15% таможенников увольняют за их коррупционную деятельность. И нам нужно заняться жестким пресечением этого вида правонарушений. Но, к сожалению, коррупционная вертикаль и организованная преступность еще имеют сильное влияние на верхние эшелоны власти. В идущих мимо бюджета, в их карманы, доходов от контрабандных и контрафактных потоков заинтересованы не только нижние уровни власти, но и в Офисе президента, Кабмине, Верховной Раде. Не все, но именно туда ведут определенны нити. И это "крышевание" должно прекратиться, — подчеркивает генерал. - Важно чтобы сейчас, когда СНБО принял соответствующие решения, задействовал санкции в отношение ряда топ-коррупционеров, это всё имело продолжение — в возбуждении уголовных производств, решении судов и т.д. Нация должна увидеть реальную борьбу власти с коррупцией, оргпреступностью. А для этого следует вязать в тиски олигархат, который является основным источником коррупционной и контрабандой деятельности. Лишь тогда украинская экономика может начать свое возрождение".

"Нужны глобальные реформы: без системной работы всё происходящее — просто сотрясение воздуха"

Аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич считает, что введение санкций против контрабандистов решением СНБО — это фактически признание того, что в Украине не работает цепочка: фиксация факта правонарушения, оформление факта, следствие, суд.

"Большинство фигурантов топ-списка в той или иной мере упоминались прессой в ракурсе нарушения правил таможенного оформления при экспорте или импорте. Но все эти деяния описаны или статьей Уголовного кодекса под название "Контрабанда", или статьями Таможенного кодекса. При этом динамика применения статей Таможенного кодекса — крайне негативна. И введение таких санкций в отношение тех, кто нарушает таможенное законодательство (к примеру, по ст.5 – в отношении граждан Украины, которые работают в интересах другого государства) могут обжаловать решение в том же Европейском суде по правам человек", — прогнозирует Игорь Тышкевич.

Он не исключает, что подобное решение принято с целью выиграть время.

"Если за год-полтора, пока будет идти обжалование, государство Украина сможет создать систему, которая уменьшит количество нарушений таможенного оформление (что мы привыкли называть контрабандой), тогда даже негативное для державы решение суда, необходимость выплачивать компенсации уволенным таможенникам, не будет нести особого негатива. Потому что мы получим больше доходов с таможни, поломав "схемы", — поясняет эксперт. — Если же, сказав "А", президент и его окружение остановятся, не ломая старую коррупционную систему и не выстраивая новую, которая будет жить по закону, то через год-полтора мы с вами, налогоплательщики, заплатим компенсации тем, кого Зеленский сейчас назвал контрабандистами".

По мнению Игоря Тышкевича, следует ужесточать законодательство, криминализировать контрабанду. В то же время он обращает внимание, что даже с нынешней смешной ответственностью статьи Таможенного кодекса не работают.

"Вопрос – если мы просто перепишем статьи, как это изменит качество следствия, документирования, ход судебных процессов? Реформы нужны глобальные. И без системной работы всё происходящее — просто сотрясение воздуха, — уверен эксперт. — Важно понять, что по сути своей контрабанда, нарушение правил таможенного оформления — это бизнес. Есть прибыль, есть издержки. Пока прибыль во много раз превышает издержки, бизнес рисковый, но выгодный. И если мы хотим повлиять на ситуацию, то кроме исключительно политических методов, которые задействовали сейчас, необходимо думать о том, как увеличить издержки. Как сделать невыгодными такие нарушения".

К примеру, махинации на доставке товара (утеря товара) связаны, по словам Игоря Тышкевича, с отсутствием сквозного весогабаритного контроля. И с тем, что у нас не связаны базы полиции и таможни.

"Фура, которая выезжает с границы с весом 38 тонн, через 100 км может вести уже 20 тонн. Фура опломбирована, но товар каким-то чудом "испаряется". Если бы у нас базы тех же полиции и таможни были интегрированы, как в Венгрии, Германии, Польше, если бы была мобильная таможня, эту схему удалось бы разрушить, — считает эксперт. — Мобильная таможня выезжает, останавливает такую фуру, проверяет. Риски переносятся с границы на весь маршрут следования груза. Это можно провести подзаконным актом. Всего два решения министров и 3-4 инструкции. Но этого не делается".

Есть панацея и от схемы с подменой накладных, подчеркивает Игорь Тышкевич. И тут есть поля для работы президента, МИД.

Эксперт поясняет: "Логично, если, например, из Венгрии выезжают в Украину ювелирные изделия или мобильные телефоны, то и заезжают именно они, а не, к примеру, унитазы. Но зачастую происходит именно такая подмена.

Или, к примеру, едет к нам одежда от "Гуччи", а заезжает секонд-хенд. Мы много говорим о евроинтеграции. Так почему бы не поставить вопрос об обмене первичной таможенной документацией? Грузоотправитель декларирует, что из Польши, Германии, Венгрии и т.д. будет вывозить такой-то вид товара на такой-то машине. И если ввозит не то, можно в режиме онлайн задать вопросы, как получилось, что на нейтральной полосе один товар исчез, а другой появился".

Ранее портал "Комментарии" писал о последствиях санкций СНБО в области недропользования.

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