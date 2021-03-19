В приложении "Дія" можно будет подать документы в университет: детали

Министерство образования и науки планирует запустить на электронном сервисе "Дія" функционал для электронного поступления в высшие учебные заведения Украины. В приложении будет предоставлена полная информация для абитуриентов. Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет в эфире 1+1.

По его словам, в "Дії" планируют сосредоточить полную информацию по электронному поступлению. МОН также хочет продолжить развивать платформу "Всеукраинская школа онлайн". Там, в частности, планируют запустить электронный кабинет учителя, абитуриента и выпустить мобильные приложения.

Напомним, что до этого "Дія" усовершенствовала приложение для самоизоляции. Если гражданин вернулся со страны, в которой зафиксировали вспышку COVID-19, контактировал с больным или имеет определенные симптомы, он должен пройти изоляцию дома. Именно это приложение помогает контролировать процесс обсервации и соблюдение карантинных норм. Человек, который находится на самоизоляции, должен установить приложение и фотографировать себя с периодичностью, заданной программой. Затем она сверяет данные и накладывает геолокацию. Если человек отсутствует в заявленном месте, данные передаются в полицию. Приложение "Дома" прошло этап усовершенствования, и теперь в программе есть таймер, который включается на 24 часа для достижения места, где человек будет проходить обсервацию.

Как ранее сообщали "Комментарии", к функционалу "Дії" добавили еще одну полезную возможность. Пользователи сервиса смогут прописаться по месту жительства используя только смартфон. Так, онлайн-услугу по регистрации места проживания планируют запустить уже в апреле текущего года. С помощью нее можно получить прописку в собственной квартире.