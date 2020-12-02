"Дия" усовершенствовала приложение для самоизоляции

Заместитель главы Министерства здравоохранения Украины Руслан Кучер поделился новыми функциями мобильного приложения "Дома". Оно предназначено для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на всей территории Украины.

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Если гражданин вернулся со страны, в которой зафиксировали вспышку COVID-19, контактировал с больным или имеет определенные симптомы, он должен пройти изоляцию дома. Именно это приложение помогает контролировать процесс обсервации и соблюдение карантинных норм.

Человек, который находится на самоизоляции, должен установить приложение и фотографировать себя с периодичностью, заданной программой. Затем она сверяет данные и накладывает геолокацию. Если человек отсутствует в заявленном месте, данные передаются в полицию.

Руслан Кучер рассказал о том, что приложение "Дома" прошло этап усовершенствования, и теперь в программе есть таймер, который включается на 24 часа для достижения места, где человек будет проходить обсервацию.

Пользователи приложения также получили функцию "Покинуть место изоляции", действие которой разрешается для выгула собаки, похода в аптеку или поездки для тестирования на коронавирус.

Теперь всем, кто проходит обсервацию, также будут приходить результаты негативных ПЦР-тестов, а также у пользователей появится возможность информировать о контактных лицах.

Плюс ко всему, все желающие смогут задавать вопросы в приложении, которые касаются проверки симптомов коронавирусной инфекции.

Ранее "Комментарии" писали о том, что украинцам разрешат электронный паспорт для банковских услуг. гражданам пообещали новый сервис — теперь для пользования банковскими услугами достаточно будет предъявить так называемый "электронный паспорт" в отделении финансового учреждения. Такое заявление сделал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.





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