Дия в действии: украинцам разрешат электронный паспорт для банковских услуг

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Сергей Медведев
Диджитализация Украины идет полным ходом. После введения в действие мобильного приложения "Дия", в него добавляют все новые функции. По крайней мере, гражданам пообещали новый сервис — теперь для пользования банковскими услугами достаточно будет предъявить так называемый "электронный паспорт" в отделении финансового учреждения. Такое заявление сделал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Согласно информации, ранее такие правила утвердило руководство Национального банка Украины.
Отмечается, что новые правила вступят в действия с 1 декабря.
Как поясняют на сайте министерства, теперь для идентификации и верификации личности при проведении банковских операций достаточно иметь цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия".
Как сообщал портал "Комментарии", во время очередного заседания Кабинета министров Украины был рассмотрен и получил всеобщее одобрение проект постановления о внесении изменений в Порядок применения электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства.
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