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Дия в действии: украинцам разрешат электронный паспорт для банковских услуг

Для того чтобы воспользоваться банковскими услугами украинцам необходим смартфон с электронным паспортом

сегодня, 16:58
Автор:

Сергей Медведев

Диджитализация Украины идет полным ходом. После введения в действие мобильного приложения "Дия", в него добавляют все новые функции. По крайней мере, гражданам пообещали новый сервис — теперь для пользования банковскими услугами достаточно будет предъявить так называемый "электронный паспорт" в отделении финансового учреждения. Такое заявление сделал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Согласно информации, ранее такие правила утвердило руководство Национального банка Украины.

Дия в действии: украинцам разрешат электронный паспорт для банковских услуг

"Банковские услуги становятся еще более удобными. Национальный банк опубликовал разъяснительный лист на сайте, что с 1 декабря благодаря электронным паспортам в Действия можно верифицировать и идентифицировать свою личность для осуществления кассовых операций в банке ", — заявил глава Минцифры.

Отмечается, что новые правила вступят в действия с 1 декабря.

Как поясняют на сайте министерства, теперь для идентификации и верификации личности при проведении банковских операций достаточно иметь цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия".

Как сообщал портал "Комментарии", во время очередного заседания Кабинета министров Украины был рассмотрен и получил всеобщее одобрение проект постановления о внесении изменений в Порядок применения электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства.

 


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/mihajlo-fedorov-z-grudnya-ukrayinci-zmozhut-zdijsnyuvati-kasovi-operaciyi-v-bankah-z-e-pasportom-v-diyi
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