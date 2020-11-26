Дия в действии: украинцам разрешат электронный паспорт для банковских услуг

Диджитализация Украины идет полным ходом. После введения в действие мобильного приложения "Дия", в него добавляют все новые функции. По крайней мере, гражданам пообещали новый сервис — теперь для пользования банковскими услугами достаточно будет предъявить так называемый "электронный паспорт" в отделении финансового учреждения. Такое заявление сделал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Согласно информации, ранее такие правила утвердило руководство Национального банка Украины.

"Банковские услуги становятся еще более удобными. Национальный банк опубликовал разъяснительный лист на сайте, что с 1 декабря благодаря электронным паспортам в Действия можно верифицировать и идентифицировать свою личность для осуществления кассовых операций в банке ", — заявил глава Минцифры.

Отмечается, что новые правила вступят в действия с 1 декабря.

Как поясняют на сайте министерства, теперь для идентификации и верификации личности при проведении банковских операций достаточно иметь цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия".

Как сообщал портал "Комментарии", во время очередного заседания Кабинета министров Украины был рассмотрен и получил всеобщее одобрение проект постановления о внесении изменений в Порядок применения электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства.

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