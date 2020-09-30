Правительство разрешило использовать е-техпаспорт пользователям авто наравне с владельцами

Сегодня, 30 сентября, во время очередного заседания Кабинета министров Украины был рассмотрен и получил всеобщее одобрение проект постановления о внесении изменений в Порядок применения электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте, Василий Мокан на странице в социальной сети Facebook.

Источник: tsn.ua

"Новости цифровизации в сфере предоставления административных услуг. На сегодняшнем заседании Кабмин одобрил проект постановления о внесении изменений в Порядок применения электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства", — сообщает Мокан.

По словам политика, постановление даст возможность пользователям автомобилей заказывать и пользоваться цифровым отображением свидетельства о регистрации транспортного средства — е-свидетельством – на равных с владельцами транспортных средств основаниях.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кабинет министров Украины анонсировал расширение возможностей е-паспорта через приложение "Дія".

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