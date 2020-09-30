kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.09.2020

BTC/USD

10733.08

ETH/USD

356.38

LTC/USD

46.06

НБУ 30.09.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Правительство разрешило использовать е-техпаспорт пользователям авто наравне с владельцами
commentss НОВОСТИ Все новости

Правительство разрешило использовать е-техпаспорт пользователям авто наравне с владельцами

Еще одна из возможностей мобильного приложения "Дія"

сегодня, 19:38
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 30 сентября, во время очередного заседания Кабинета министров Украины был рассмотрен и получил всеобщее одобрение проект постановления о внесении изменений в Порядок применения электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте, Василий Мокан на странице в социальной сети Facebook.

Правительство разрешило использовать е-техпаспорт пользователям авто наравне с владельцами

Источник: tsn.ua

"Новости цифровизации в сфере предоставления административных услуг. На сегодняшнем заседании Кабмин одобрил проект постановления о внесении изменений в Порядок применения электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства", — сообщает Мокан.

По словам политика, постановление даст возможность пользователям автомобилей заказывать и пользоваться цифровым отображением свидетельства о регистрации транспортного средства — е-свидетельством – на равных с владельцами транспортных средств основаниях.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кабинет министров Украины анонсировал расширение возможностей е-паспорта через приложение "Дія".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости