Правительство разрешило использовать е-техпаспорт пользователям авто наравне с владельцами

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Дмитрий Симоненко
Сегодня, 30
сентября, во время очередного заседания Кабинета министров Украины был
рассмотрен и получил всеобщее одобрение проект постановления о внесении
изменений в Порядок применения электронного удостоверения водителя и
электронного свидетельства о регистрации транспортного средства. Об этом
сообщил представитель Кабмина в парламенте, Василий Мокан на странице в
социальной сети Facebook.
Источник: tsn.ua
По словам политика, постановление даст возможность пользователям автомобилей заказывать и пользоваться цифровым отображением свидетельства о регистрации транспортного средства — е-свидетельством – на равных с владельцами транспортных средств основаниях.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что Кабинет министров Украины анонсировал расширение
возможностей е-паспорта через приложение "Дія".
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