Кабинет министров Украины анонсировал расширение возможностей е-паспорта через приложение "Дія"

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Дмитрий Симоненко
Сегодня, 16 сентября, Кабинет министров Украины изменил порядок использования электронных данных, содержащихся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте. Об этом
сообщает "РБК".
Источник: unian.net
Необходимость нововведений возникла из-за неоднократных
жалоб граждан, которые массово сталкиваются с невозможностью использования
приложения "Дія" в части торговых сетей, банков, почтовых отделений.
Решение Кабмина предусматривает использования электронных данных паспорта человека с помощью приложения "Дія " для осуществления банковских операций, получения и отправки корреспонденции, для подтверждения возраста в случае необходимости, бронирования гостиниц, получения услуг по медицинскому обслуживанию, для предоставления административных услуг и для предъявления должностному лицу при визите государственных учреждений, возврата денежных средств.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Минцифры анонсировало внедрения электронной подписи для мобильного приложения "Дія". Экспериментальный проект дает возможность удаленно идентифицировать человека с помощью мобильного приложения "Дія" для получения квалифицированной электронной подписи Смарт-дія.
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