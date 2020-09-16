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Главная Новости Общество события Кабинет министров Украины анонсировал расширение возможностей е-паспорта через приложение "Дія"
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Кабинет министров Украины анонсировал расширение возможностей е-паспорта через приложение "Дія"

Необходимость нововведений возникла из-за неоднократных жалоб граждан, которые массово сталкиваются с невозможностью использования приложения "Дія"

сегодня, 22:57
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 16 сентября, Кабинет министров Украины изменил порядок использования электронных данных, содержащихся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте. Об этом сообщает "РБК".

Кабинет министров Украины анонсировал расширение возможностей е-паспорта через приложение "Дія"

Источник: unian.net

Необходимость нововведений возникла из-за неоднократных жалоб граждан, которые массово сталкиваются с невозможностью использования приложения "Дія" в части торговых сетей, банков, почтовых отделений.

Решение Кабмина предусматривает использования электронных данных паспорта человека с помощью приложения "Дія " для осуществления банковских операций, получения и отправки корреспонденции, для подтверждения возраста в случае необходимости, бронирования гостиниц, получения услуг по медицинскому обслуживанию, для предоставления административных услуг и для предъявления должностному лицу при визите государственных учреждений, возврата денежных средств.







Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Минцифры анонсировало внедрения электронной подписи для мобильного приложения "Дія". Экспериментальный проект дает возможность удаленно идентифицировать человека с помощью мобильного приложения "Дія" для получения квалифицированной электронной подписи Смарт-дія.


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