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Получить прописку в Украине можно будет через приложение "Дия"

Зарегистрировать свое место жительства с помощью смартфона можно будет уже с апреля

сегодня, 15:23
Автор:

Сергей Медведев

Цифровизация Украины продвигается вперед семимильными шагами. По крайней мере, такой вывод можно сделать, судя по сообщениям Министерства цифровой трансформации Украины и развитии электронного сервиса "Дия", которое доступно для украинских граждан через мобильное приложение.

Получить прописку в Украине можно будет через приложение "Дия"

Приложение Дия в смартфоне / фото из открытых источников

Как известно, с помощью приложения "Дия" можно уже получить электронное водительское удостоверение, верифицировать свой ИНН, получить электронный паспорт и другое. Теперь же к функционалу "Дии" добавили еще одну полезную возможность. Пользователи сервиса смогут прописаться по месту жительства используя только смартфон. Об этом сообщили в Минцифры.

Так, онлайн-услугу по регистрации места проживания планируют запустить уже в апреле текущего года. С помощью нее можно получить прописку в собственной квартире.

"Уже в апреле мы запускаем упрощенную процедуру, это можно будет сделать онлайн. Как это можно будет сделать? Если я владелец жилья, то по сути я прописываюсь декларативно. Я просто захожу на портал или в дополнение „Дія“ и регистрируюсь в несколько кликов", — уточнил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, выступая на форуме "Украина 30".

 При этом, прописку может получить не только владелец жилья, однако в этом случае понадобится собственник. Он должен дать свое согласие с помощью электронной подписи либо согласиться в самом приложении.

Дополнит услугу электронной регистрации специализированный портал, с помощью которого госслужащие смогут при необходимости самостоятельно проверить данные прописки граждан.

Ранее "Комментарии" писали о том, что украинцам разрешат электронный паспорт для банковских услуг. гражданам пообещали новый сервис — теперь для пользования банковскими услугами достаточно будет предъявить так называемый "электронный паспорт" в отделении финансового учреждения.
 


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Источник: https://www.capital.ua/ru/news/151738-v-ukraine-mozhno-budet-propisatsya-cherez-diyu
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