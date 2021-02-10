Получить прописку в Украине можно будет через приложение "Дия"

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Сергей Медведев
Цифровизация Украины продвигается вперед семимильными шагами. По крайней мере, такой вывод можно сделать, судя по сообщениям Министерства цифровой трансформации Украины и развитии электронного сервиса "Дия", которое доступно для украинских граждан через мобильное приложение.
Приложение Дия в смартфоне / фото из открытых источников
Как известно, с помощью приложения "Дия" можно уже получить электронное водительское удостоверение, верифицировать свой ИНН, получить электронный паспорт и другое. Теперь же к функционалу "Дии" добавили еще одну полезную возможность. Пользователи сервиса смогут прописаться по месту жительства используя только смартфон. Об этом сообщили в Минцифры.
Так, онлайн-услугу по регистрации места проживания планируют запустить уже в апреле текущего года. С помощью нее можно получить прописку в собственной квартире.
При этом, прописку может получить не только владелец жилья, однако в этом случае понадобится собственник. Он должен дать свое согласие с помощью электронной подписи либо согласиться в самом приложении.
Дополнит услугу электронной регистрации специализированный портал, с помощью которого госслужащие смогут при необходимости самостоятельно проверить данные прописки граждан.
Ранее "Комментарии" писали о том, что украинцам разрешат электронный паспорт для банковских услуг. гражданам пообещали новый сервис — теперь для пользования банковскими услугами достаточно будет предъявить так называемый "электронный паспорт" в отделении финансового учреждения.
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