В преддверии финансового "Рамштайна": какие ожидания от встречи – что ждут доноры от Украины

На этой неделе должно состояться заседание Секретариата координационной платформы доноров для поддержки Украины или так называемый финансовый "Рамштайн". Какие ожидания от этой встречи? Какие важные финансово-экономические решения в обозримом будущем должны принять наши партнеры и сами украинские власти? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Финансовый "Рамштайн". Фото: из открытых источников

Никаких адекватных предложений от украинской стороны донорам не поступило

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко признался, что у него нет никаких ожиданий от финансового "Рамштайна".

"Доноры ориентируется на то, что мы им предложим, – поясняет он. – Но никаких адекватных предложений от украинской стороны нет – и не предвидится. Пока что вся деятельность правительства, НБУ и парламента направлена на ухудшение экономической ситуации: отсутствие даже намека на перевод экономики на военные рельсы, коррупционные скандалы с госзакупками, одна из самых высоких в мире учётных ставок, планы по ликвидации налоговых послаблений, принятых в первые месяцы войны, отсутствие планов по развитию собственного ВПК и так далее".

Кроме того, продолжает эксперт, правительство не предложило кредиторам план реструктуризации долгов с отсрочкой платежей. Наоборот, в госбюджет-2023 на возврат и обслуживание долгов заложена сумма, сравнивая с бюджетом Министерства обороны Украины, акцентирует Юрий Гаврилечко.

"Внутренних ресурсов на это у нас нет, значит, предполагается одалживать деньги снова, чтобы возвращать и обслуживать долги прошлых периодов. В такой ситуации мы можем рассчитывать только на предложения самих доноров, – отмечает эксперт. – Какими те будут, сложно сказать. Но вряд ли они выйдут за пределы помощи в решении гуманитарных проблем и... тех проектов, которые будут интересны для финансирования бизнесу стран-доноров".

Никто не будет инвестировать в нашу страну до проведения реформ

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович рассуждает так:

"Что касается текущей помощи, наверняка, Украина может рассчитывать на какие-то финансы и вооружения. Помощь эта обусловлена эмпатией, которую испытывают к нам народы Европы и Америки. А вот что касается инвестиций – тут совсем всё плохо".

Никто, поясняет эксперт, не будет инвестировать в нашу страну до проведения реформ. И премьер Шмыгаль, по мнению Павла Себастьяновича, это прекрасно знает.

в том числе и взятка в 400 000 долларов в Кабинете министров, красноречиво говорят о том, чем руководствуется в своей жизни наш госаппарат. Только личный интерес. Страна у них не в приоритете", – констатирует эксперт. "Последние коррупционные разоблачения

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