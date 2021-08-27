logo
Русский Українська

BTC/USD

48244.55

ETH/USD

3241.36

LTC/USD

174.48

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

31.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В правительстве разъяснили, могут ли работодатели требовать от сотрудников вакцинироваться
commentss НОВОСТИ Все новости

В правительстве разъяснили, могут ли работодатели требовать от сотрудников вакцинироваться

Отказ работника от вакцинации не может считаться нарушением трудовой дисциплины, отметили в Минэкономики

сегодня, 19:15
Автор:

Кравцев Сергей

Если работник по той или иной причине отказывается прививаться от коронавируса, это не может стать причиной для недопуска его к рабочему месту. Потому что это не есть нарушением трудовой дисциплины. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в разъяснении Министерства экономики Украины.

В правительстве разъяснили, могут ли работодатели требовать от сотрудников вакцинироваться

Вакцинация Фото из открытых источников

В Министерстве экономики отметили, работодатели не имеют прав в принудительном порядке требовать от своих работников вакцинироваться от коронавируса и наказывать их за отказ. В Министерстве отмечают, что нужно правильно трактовать украинское законодательство, которое говорит, что, если человеку выполнялась 14 лет, то ему медицинская помощь может предоставляться только при его согласии. Если же человек отказывается от лечения, ему насильно никто не имеет права предоставлять его. Поэтому, если человек отказывается вакцинироваться, это не означает, что он нарушитель трудовой дисциплины и это не может быть причиной для увольнения человека. Кроме того, есть четкий приказ Минздрава согласно которому вакцинация в Украине проходит только добровольно, независимо от того, где человек работает и какой статус он занимает.

Читайте также на портале "Комментарии" — власти дали разъяснения, как быть тем, кто пока не готов вакцинироваться, но не хочет попадать под жесткие ограничения.

Также читайте на "Комментариях – в Украине практически не осталось одной из самых популярных среди украинцев вакцины. Стала известна картина по запасу других вакцин. Также появилась информация, когда ждать поставок в Украину новых партий вакцины.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d2b45c37-686f-4a1c-bf57-2cea2f94ff00&title=ListroziasnenniaSchodoNepravomirnostiZastosuvanniaRobotodavtsemDoPratsivnikaZakhodivPrimusuTa-aboDistsiplinarnogoStiagnenniaZaVidmovuVaktsinuvatisiaVidKoronavi
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ