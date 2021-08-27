В правительстве разъяснили, могут ли работодатели требовать от сотрудников вакцинироваться

Если работник по той или иной причине отказывается прививаться от коронавируса, это не может стать причиной для недопуска его к рабочему месту. Потому что это не есть нарушением трудовой дисциплины. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в разъяснении Министерства экономики Украины.

Вакцинация Фото из открытых источников

В Министерстве экономики отметили, работодатели не имеют прав в принудительном порядке требовать от своих работников вакцинироваться от коронавируса и наказывать их за отказ. В Министерстве отмечают, что нужно правильно трактовать украинское законодательство, которое говорит, что, если человеку выполнялась 14 лет, то ему медицинская помощь может предоставляться только при его согласии. Если же человек отказывается от лечения, ему насильно никто не имеет права предоставлять его. Поэтому, если человек отказывается вакцинироваться, это не означает, что он нарушитель трудовой дисциплины и это не может быть причиной для увольнения человека. Кроме того, есть четкий приказ Минздрава согласно которому вакцинация в Украине проходит только добровольно, независимо от того, где человек работает и какой статус он занимает.

Читайте также на портале "Комментарии" — власти дали разъяснения, как быть тем, кто пока не готов вакцинироваться, но не хочет попадать под жесткие ограничения.

Также читайте на "Комментариях – в Украине практически не осталось одной из самых популярных среди украинцев вакцины. Стала известна картина по запасу других вакцин. Также появилась информация, когда ждать поставок в Украину новых партий вакцины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!