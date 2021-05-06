В Праге судят чешского снайпера, воевавшего на Донбассе на стороне террористов

5 мая муниципальный суд города Прага начал рассмотрение дела гражданина Чехии, который участвовал в войне на Востоке Украины на стороне оккупантов. Об этом сообщает чешское СМИ.

Суд - фото из открытых источников

Следствие выяснило, что 32-летний Мартин Кантор в 2015 году вылетел из Праги в Ростов-на-Дону, откуда и добрался на временно оккупированную территорию Украины. По словам чешских правоохранителей, Кантор прошел обучение на базе одной из военных частей террористов и стал снайпером в рядах оккупационных войск.

Также суд располагает информацией о том, что гражданин Чехии дослужился до звания сержанта и участвовал в боевых операциях террористов. Прокуратура утверждает, что Кантор, будучи в составе диверсино-разведывательной группы, собственноручно устанавливал мины в районе линии разграничения.

Кроме этого, присутствующие на суде знакомые чеха рассказали о его планах поездки на Донбасс для участия в войне против Украины.

Отметим, недавно очередная смена бойцов Национальной Гвардии на одном из блокпостов Луганской области обнаружили подозреваемую в причастности к созданию незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Датальнише в нашем материале.

Напомним, что 5 мая испанская полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийствах как минимум двух силовиков на Майдане в 2013 году. Силовики сообщили, что во время беспорядков в период Революции Достоинства он был вооружен винтовкой и имел около 60 патронов. Подозреваемый несколько лет находился в международном розыске. О точном количестве жертв и детали относительно персоналии подозреваемого пока неизвестно.

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