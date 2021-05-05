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Испанская полиция задержала подозреваемого в убийстве силовиков на Майдане: подробности

Точное количество потенциальных жертв обвиняемого пока неизвестно

сегодня, 15:43
Автор:

Данило Матюха

Испанские правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийствах, как минимум двух силовиков на Майдане в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба полиции Испании.

Испанская полиция задержала подозреваемого в убийстве силовиков на Майдане: подробности

Полиция Испании - фото из открытых источников

Подозреваемый несколько лет находился в международном розыске. По словам полицейских, в апреле 2020 года испанские правоохранительные органы начали вести свое расследование. В то же время испанский атташе в Украине сообщил, что подозреваемый скрывается в городе Пусоль.

Как оказалось, мужчина постоянно менял свое местонахождение. Долгое время он жил в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Последние дни он проживал в изолированном доме города Пусоль. После длительной слежки испанская полиция его арестовала. Силовики сообщили, что во время беспорядков в период Революции Достоинства он был вооружен винтовкой и имел около 60 патронов.

Справка: в ноябре 2013 года в Киеве начались массовые протесты из-за решения президента Виктора Януковича об отказе от курса Украины на европейскую интеграцию. Протесты продолжались до конца февраля 2014 года. 20 февраля на Майдане и улице Институтской произошел массовый расстрел, в котором погибло более 100 человек. По официальным данным, за время Евромайдана были убиты 106 протестующих и 16 сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о том, кто отдал приказ о массовых убийствах на Евромайдане в феврале 2014 года. По его словам, непосредственные приказы о расстреле протестующих отдавали тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко и глава Службы безопасности Украины Александр Якименко. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Отметим, что нынешний Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что завершения расследования и приговоров по делам Майдана можно ожидать уже в конце 2021 года.


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Источник: https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=8802#
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