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Донбасская террористка пыталась проникнуть в Украине

Женщина хотела пересечь границу, как обычная пассажирка

сегодня, 14:17
Автор:

Данило Матюха

6 мая дежурная смена бойцов Национальной Гвардии на одном из блокпостов Луганской области обнаружила подозреваемую в причастности к созданию незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Донбасская террористка пыталась проникнуть в Украине

Нацгвардия - фото из открытых источников

Женщина, которая маскировалась под обычную пассажирку в общественном транспорте, оказалась жительницей бывшего Свердловска (ныне Довжанский), которая внесена в базу данных МВД, как подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях. Ей инкриминируют ст. 260 УК (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Санкции статьи предусматривают от 2 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемую задержали и передали местной полиции. Окончательный факт и степень ее вины определит суд.

Напомним, что вчера двум жителям Донецкой области сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными и нарушении Женевской Конвенции. На сегодня установлено более 250 случаев пыток военных и гражданских лиц Украины в "тюрьмах ДНР". Всего на неподконтрольных территориях Донбасса насчитывается около 170 заведений принудительного содержания.

Недавно "Комментарии" опубликовали материал об обмене пленными в ОРДЛО и почему Россия затягивает этот процесс. Экспертное мнение узнавайте по ссылке.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что политик Виктор Медведчук якобы собирался помочь передачи нескольких пленных украинок, которые находятся в тюрьмах ОРДЛО. Впрочем, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук еще в январе заявил, что удерживаемые гражданки Украины так и остались у боевиков, а самолет, который должен был их забрать, так и не вылетел из Донбасса.


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Источник: https://t.me/mvs_ukraine/6458
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