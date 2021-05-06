Донбасская террористка пыталась проникнуть в Украине

6 мая дежурная смена бойцов Национальной Гвардии на одном из блокпостов Луганской области обнаружила подозреваемую в причастности к созданию незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Нацгвардия - фото из открытых источников

Женщина, которая маскировалась под обычную пассажирку в общественном транспорте, оказалась жительницей бывшего Свердловска (ныне Довжанский), которая внесена в базу данных МВД, как подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях. Ей инкриминируют ст. 260 УК (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Санкции статьи предусматривают от 2 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





Сейчас подозреваемую задержали и передали местной полиции. Окончательный факт и степень ее вины определит суд.





Напомним, что вчера двум жителям Донецкой области сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными и нарушении Женевской Конвенции. На сегодня установлено более 250 случаев пыток военных и гражданских лиц Украины в "тюрьмах ДНР". Всего на неподконтрольных территориях Донбасса насчитывается около 170 заведений принудительного содержания.





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