В Польше загадочно погиб 17-летний украинец: его нашли на железнодорожных путях

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на RMF24 .



В Польше под поезд попал украинский подросток

Инцидент произошел в районе города Бжеско под Краковом в ночь на 3 июня. Там 17-летний молодой человек из Украины попал под поезд. Он погиб на месте.

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Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. На месте работают следователи. Как подросток оказался на путях и почему – пока неизвестно.

О том, из какого именно украинского региона пострадавший и с кем он проживал в Польше – тоже не указано. По словам пресс-секретаря местной полиции Эвелины Буды, поезд направлялся из Кракова в Тарнув. Событие произошло около 24 часов.

"Несчастный случай произошел около полуночи. Погиб 17-летний гражданин Украины", – заявили в местной полиции.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – в Индии столкнулись три поезда: сотни погибших. Число погибших в катастрофе продолжает расти. В индийском городе Баласор произошла железнодорожная авария с участием товарного и двух пассажирских поездов, известно о гибели 233 пассажиров, еще около 900 человек получили ранения. Сообщается, в городе Баласор в штате Одиша столкнулись два пассажирских поезда и один товарный. По предварительной информации, скорый поезд "Шалимар-Коромандель" около семи вечера по местному времени сошел с рельсов, причем несколько вагонов оказались на другом пути, которым следовал экспресс "Эсвантпур-Хаора". Он врезался в эти вагоны, после чего произошло еще одно столкновение, уже с грузовым поездом, стоящим рядом на путях.

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