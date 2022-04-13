В Пентагоне огорчили РФ: основное оружие из большого пакета помощи уже в Украине

В Минобороны США сообщили, что значительный груз с вооружением, входящий в большой пакет помощи Украине уже получен ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает на официальном сайте Пентагона.

Летательные системы Switchblade. Фото: из открытых источников

Чиновник в Пентагоне отметил, что основная часть из 800-миллионного пакета помощи Украине успешно доставлено украинским военным. Сегодня США дорабатывают программу по поставкам Украине еще помощи на 100 миллионов долларов. Основная часть этой суммы будет на ракеты для Javelin. О каком именно количестве ракет идет речь пока не сообщается.

Ранее шли дискуссии относительно поставок Украине беспилотных летательных систем Switchblade. На сегодняшний день не т ни дискуссий, ни долгих обсуждений, потому как Switchblade уже в Украине на вооружении ВСУ. Украинские защитники весьма успешно их применяют на поле боя против противника. Эти "дроны-камикадзе" могут перевозить взрывчатку и имеют камеры, видео и датчики. Эти беспилотники практически неуловимы для противника. А для того, чтобы украинским бойцам освоить мастерски управление ими нужно от силы пару дней.

Читайте на портале "Комментарии" — в Минобороны Британии рассказали, почему Владимир Путин и Сергей Лавров погорячились, когда сообщили о том, что "военная спецоперация" в Украине идет по плану и достигаются все поставленные ранее Кремлем цели.

Также издание "Комментарии" сообщало – в НАТО считают, что Украине неизбежно придется столкнуться со вторым этапом войны, к которому уже активно готовится Россия. При этом этот этап будет намного ожесточеннее, чем первая фаза войны, когда россияне пытались атаковать сразу с нескольких направлений.





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