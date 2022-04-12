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В НАТО предупредили о неизбежности второго этапа войны в Украине

Новые бои на юге и востоке Украины будут более масштабными

сегодня, 16:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина находится на пороге второго этапа войны с Россией. Этот второй этап будет значительно кровавее и ожесточеннее, чем первый. Такое мнение высказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Digi24.

В НАТО предупредили о неизбежности второго этапа войны в Украине

Мирча Джоанэ. Фото: из открытых источников

В НАТО считают, что Россия уже готова к тому, чтобы начать второй этап войны против Украины. В этот раз РФ сконцентрировала основные свои силы на востоке и на юге Украины. Ожесточенные бои ожидаются на Донбассе, а также недалеко от Мариуполя в сторону Крыма. Несмотря на ожесточенность боев, они могут затянуться.

Мирча Джоанэ добавил, учитывая новый этап в войне союзники Украины решили поставлять Киеву еще больше военной техники, которая будет очень кстати, учитывая новые реалии.

Джоанэ высказал надежду, что российская армия прекратит варварские методы убийств мирного населения. При этом замгенсека НАТО вновь напомнил, что ожесточенные боевые действия могут теперь начаться на более широком участке фронта. Эти бои будут ближе к классическому военному конфликту, а не к тем событиям, которые увидел весь мир в первые 6 недель с начала российского вторжения. Там, где война, к сожалению, есть жертвы и среди мирного населения.

Читайте на портале "Комментарии" — в Кремле занялись поиском виновных провала "военной операции" в Украине. Именно поэтому все больше источников сообщают, что Владимир Путин начал "чистки" в рядах российской элиты. В первую очередь это касается российских спецслужб, которые предоставили недостоверную информацию о ситуации в Украине и слили часть данных западным структурам. Эксперты рассказали, о чем говорит такой переполох в РФ и какие могут быть последствия.



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Источник: https://www.digi24.ro/stiri/externe/mircea-geoana-in-ucraina-intram-iminent-in-cea-de-a-doua-etapa-a-acestui-razboi-foarte-sangeros-deja-care-pare-sa-se-prelungeasca-1902243
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