В ОП считают, что вскоре россияне попытаются провозгласить создание Таврической губернии

Россия ставит своей целью аннексию всей территории Донбасса и юга Украины. В Кремле совсем скоро могут объявить о захвате этих территорий. Как передает портал "Комментарии", такими мыслями в интервью изданию "РБК-Украина" поделился советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Алексей Арестович. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП считает, что россияне могут заявить, что достигли победы в войне против Украины и теперь имеют право аннексировать Донбасс и юг Украины. Сейчас перед российской армией стоит задача – бросить все силы. Чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Тоже самое в Херсонской области. Частично российские войска попытаются продвинуться в Запорожской области.

Алексей Арестович считает, что, оккупировав таким образом часть территорий кремлевская верхушка может представить перед россиянами. Что теперь у них есть некая "Таврическая губерния". Россия хочет повторить аннексию, ввести на занятых территориях выплаты в рублях, перевести обучение в школах на российские стандарты.

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