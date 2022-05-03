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В ОП считают, что вскоре россияне попытаются провозгласить создание Таврической губернии

Россия готовится к новой аннексии в Украине

сегодня, 13:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия ставит своей целью аннексию всей территории Донбасса и юга Украины. В Кремле совсем скоро могут объявить о захвате этих территорий. Как передает портал "Комментарии", такими мыслями в интервью изданию "РБК-Украина" поделился советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В ОП считают, что вскоре россияне попытаются провозгласить создание Таврической губернии

Алексей Арестович. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП считает, что россияне могут заявить, что достигли победы в войне против Украины и теперь имеют право аннексировать Донбасс и юг Украины. Сейчас перед российской армией стоит задача – бросить все силы. Чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Тоже самое в Херсонской области. Частично российские войска попытаются продвинуться в Запорожской области.

Алексей Арестович считает, что, оккупировав таким образом часть территорий кремлевская верхушка может представить перед россиянами. Что теперь у них есть некая "Таврическая губерния". Россия хочет повторить аннексию, ввести на занятых территориях выплаты в рублях, перевести обучение в школах на российские стандарты.

Читайте на портале "Комментарии" — в Генштабе показали, что делают сечеславские "боги войны" с врагом на востоке страны. После такой работы украинских артиллеристов выжить шансов у оккупантов нет никаких.

Также издание "Комментарии" сообщало — надежды на мирные переговоры россии и Украины не осталось. Эксперты рассказали в эксклюзивном интервью нашему изданию, как теперь может решиться исход войны и, почему во многом все зависит от оперативности предоставления Украине западными союзниками новейшего вооружения.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-nazovet-pobedoy-zahvat-donbassa-chastichno-1651569685.html
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