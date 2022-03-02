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В ОП рассказали, почему оккупанты в бешенстве расстреливают Харьков

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков из тяжелых реактивных системам залпового огня

сегодня, 16:22
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские оккупационные войска обстреливают Харьков из тяжелых реактивных систем залпового огня. Сегодня Харьков стал своеобразным Сталинградом 21 столетия. Как передает издание "Комментарии", об этом во время общения с журналистами рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В ОП рассказали, почему оккупанты в бешенстве расстреливают Харьков

Харьков. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что Харьков для российских оккупантов ключевой город, который они хотят взять под свой контроль. Поэтому уже который день подряд пытаются применять как тяжелую артиллерию, так и авиацию. В городе постоянно слышны звуки сирены и взрывы. 

По словам Арестовича, тем не менее, и защитники города, и тероборона отважно отбивают атаки противника, что, в свою очередь, выводит из себя оккупантов и те в бешенстве открывают огонь по мирному населению.

"Харьков – это Сталинград 21 века, как это вся Украина", – отметил Алексей Арестович.

Он также добавил, что противник несет очень большие потери, пытаясь оккупировать город.

Читайте на портале "Комментарии – седьмой день в Украине продолжаются жестокие бои за Харьков. Оккупационные войска атакуют жилые кварталы, пытаясь посеять панику среди населения.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что в Минск привезли президента-беглеца Януковича. По информации разведки, Януковича могут использовать российские спецслужбы для спецоперации против Украины. В Беларуси вновь могут заявить о том, что он легитимный президент Украины. Еще один сценарий состоит в том, что Янукович запишет видеообращение к украинцам, в котором призовет соотечественников сложить оружие.



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