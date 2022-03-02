Зачем Янукович прилетел в Минск: СМИ узнали о спецоперации Москвы

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Кравцев Сергей
Российские спецслужбы могут готовить информационную операцию или акцию в Украине, задействовав в нее президента-беглеца Виктора Януковича. Как передает портал "Комментарии", о том, что Янукович сейчас находится в Минске стало известно изданию "Украинская правда".
Виктор Янукович. Фото: из открытых источников
Издание, ссылаясь на своего источника в украинской разведке, имя которого не называется, сообщает, что Виктора Януковича действительно доставили в столицу Беларуси.
Один из сценариев может состоять в том, что Москва совместно с Минском попытается объявить Януковича президентом Украины, который якобы был вынужден скрываться все время в России, потому что опасался за свою жизнь после "госпереворота".
В "УП" рассуждают, что полученная информация может свидетельствовать о том, что Виктора Януковича российские спецслужбы могут задействовать в какой-то акции против Украины.
Еще одним сценарием может быть то, что Янукович запишет свое видеообращение к украинскому народу. О чем может говориться в этом обращении пока непонятно.
Комментируя информацию, украинский политолог Кирилл Сазонов отметил у себя в Facebook, Януковича привезли в Минск и не знают, что делать дальше.
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