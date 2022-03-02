Зачем Янукович прилетел в Минск: СМИ узнали о спецоперации Москвы

Российские спецслужбы могут готовить информационную операцию или акцию в Украине, задействовав в нее президента-беглеца Виктора Януковича. Как передает портал "Комментарии", о том, что Янукович сейчас находится в Минске стало известно изданию "Украинская правда".

Виктор Янукович. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на своего источника в украинской разведке, имя которого не называется, сообщает, что Виктора Януковича действительно доставили в столицу Беларуси.

Один из сценариев может состоять в том, что Москва совместно с Минском попытается объявить Януковича президентом Украины, который якобы был вынужден скрываться все время в России, потому что опасался за свою жизнь после "госпереворота".

В "УП" рассуждают, что полученная информация может свидетельствовать о том, что Виктора Януковича российские спецслужбы могут задействовать в какой-то акции против Украины.

Еще одним сценарием может быть то, что Янукович запишет свое видеообращение к украинскому народу. О чем может говориться в этом обращении пока непонятно.

Комментируя информацию, украинский политолог Кирилл Сазонов отметил у себя в Facebook, Януковича привезли в Минск и не знают, что делать дальше.

"Они выглядят не просто смешно, а жалко. Нелепые и растерянные вожди "Второй армии в мире". Как некоторым казалось. И вот напланировали блиц-криг, оккупацию Украины и возвращение "легитимного" для подписания капитуляции под молчание деморализованных украинцев. Но все пошло не так. Колонны горят в пути, города захватить или окружить не получилось. Мир просто душит РФ блокадой. И чем в этом тупике поможет Янукович? Да ничем. Любое его заявление вызывает только насмешки. И вообще ни на что не влияет. Но, действуют по старому плану, который полетел к чертям. Придется уходить. Оставляя за собой разрушенные мосты, разгромленные жилые дома и ненависть. Мы восстановим мосты, дороги, дома и всю инфраструктуру. ЕС уже закладывает на это 100 миллиардов. Восстановим быстро все, уничтоженное варварами. А ненависть останется надолго. Заслуженная в полной мере. И никакой Янукович вам не поможет. Процесс идет", — отметил политолог.

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