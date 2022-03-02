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Страх российской артиллерии: новая партия Байрактаров уже на боевом дежурстве в Украине

Увеличивается количество стран, которые оказывают помощь Украине

сегодня, 13:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Киев оперативно получил новые боевые беспилотники "Байрактар". Они уже стали на боевые дежурства. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

Страх российской артиллерии: новая партия Байрактаров уже на боевом дежурстве в Украине

Беспилотник «Байрактар». Фото: из открытых источников

Министр отметил, что в войне с Россией все больше стран готовы оказать помощь Украине. Эта помощь увеличивается с каждым днем. Готовы подставить свое плечо Украине даже те страны, которые ранее придерживались нейтралитета и не готовы были открыто и публично демонстрировать свою позицию. Так, Украина уже получила новые "Байрактары", которыми ВСУ уже не единожды разбивали колонны противника.

Алексей Резников предупредил, что совсем скоро на вооружении ВСУ будет еще больше "Стингеров" и "Джавелинов". Армия будет давать еще больший отпор оккупантам.

По словам главы Минобороны, европейские государства понимают свою роль в войне, которая развернулась в Украине и поэтому уже превращаются в украинский тыл, помогая противостоять агрессору.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал, почему от Турции и Азербайджана в противостоянии Украины и России Киев ожидал большего от своих партнеров. В итоге, оказалось, что обе страны не готовы присоединиться ко всему цивилизованному миру по жестких санкциях против РФ. В тоже время Турция оказалась поставщиком в Украину таких нужных для ВСУ беспилотников "Байрактар", а азербайджанский "SOCAR" пообещал бесплатно снабжать горючим украинский санитарный транспорт и технику ГСЧС.



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Источник: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/358860459583645
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