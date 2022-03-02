Украина ждала большего: почему Турция и Азербайджан отказались открыто выступить против РФ

Украина продолжает героически давать бой российским оккупационным войскам. Весь цивилизованный мир заявил о поддержке в этой войне Украины. Что можно сказать о действиях Турции после начала российского вторжения в Украину? Какие действия стали для нас приятной неожиданностью, а какие – напротив? Есть ли вероятность, что Азербайджан при поддержке Турции попытается сейчас "дорешать" вопрос Нагорного Карабаха? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответил Николай Замикула – эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку.

Азербайджан и Турция. Фото: из открытых источников

Демонстративная конфронтация с РФ считается не выгодной Турции

Действия Анкары в условиях эскалации российской агрессии против Украины не стали сюрпризом. В первую очередь, они продиктованы собственно национальными интересами Турции, и соответствуют традиционным подходам турецкой дипломатии к решению региональных вопросов.

На протяжении всех 8 лет российской агрессии турецкие власти высказывали поддержку территориальной целостности и суверенитету нашего государства – однако не присоединились к антироссийским санкциям и не пошли на обострение отношений с Москвой. Как ни крути, демонстративная конфронтация с РФ считается не выгодной Турции. Сейчас Анкара еще раз подтвердила свою позицию по этому вопросу. И это было прогнозируемо.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы Турция заняла более жёсткую позицию. И в первую очередь – в отношении Черноморских поливов. Однако стоит напомнить, что в этом вопросе Анкара чётко руководствуется положениями Конвенции Монтрё, которая для турецкой дипломатии остаётся своеобразной "священной коровой" черноморской политики. Поэтому неудивительно, что Турция сейчас действует с оглядкой на этот документ. Оглашенное ограничение на движение проливами для военных кораблей особо не мешает российской агрессии, так как не запрещает возврат в акваторию Черного моря кораблей, приписанных к Черноморскому флоту РФ. А силы из других регионов, которые могут быть использованы против Украины, агрессор заранее перебросил на Черное море.

В то же время, неизменной остаётся позиция Анкары относительно поддержки территориальной целостности Украины. Поставленное в Украину вооружение турецкого производства активно используется против агрессора. Сбор гуманитарной помощи для Украины в Турции демонстрирует солидарность турецкого общества с нашим государством.

Баку вынужденно принимает влияние РФ на Кавказе – и поэтому также не готов идти на открытую конфронтацию с РФ

Говоря о неприятных сюрпризах, которые принесли новости последних дней, можно вспомнить подписание азербайджано-российской декларации о союзническом взаимодействии – на следующий день после того, как Москва признала "независимость" ОРДЛО. Однако это событие на самом деле не имеет особого влияния на отношения Украины и Азербайджана. Баку вынужденно принимает влияние РФ на Кавказе – и поэтому также не готов идти на открытую конфронтацию с РФ. Сама декларация не приносит ничего нового – просто характеризует уже имеющийся уровень азербайджано-российских отношений. Время ее подписания свидетельствует о том, что таким образом РФ провела операцию собственно против Азербайджана – государства, гордившегося своим нейтралитетом в условиях противостояния пророссийских и проевропейских сил на просторах бывшего СССР. Вынудив Баку подписать давно разрабатываемый документ именно тогда, когда Москва демонстративно поставила себя против всего цивилизованного мира, Кремль наносит удар по имиджу Азербайджана. И мне кажется, что азербайджанские власти это понимают – и не забудут.

Однозначно это понимает азербайджанское общество, проявляющее солидарность с Украиной. Многотысячные митинги в поддержку нашего государства перед украинским посольством в Баку – яркое свидетельство такой позиции. Как и гуманитарная помощь, как и готовность SOCAR бесплатно снабжать горючим украинский санитарный транспорт и технику ГСЧС.

В отношении Карабаха – Азербайджан не будет пытаться использовать ситуацию для реализации какого-то силового сценария в регионе. В конце концов, это бы означало столкновения с российскими войсками, размещенными там (а это явно не входит в планы Баку). Азербайджан скорее делает ставку на то, чтобы дипломатическими средствами обеспечить позитивную для себя позицию РФ в регионе – так, чтобы Москва в дальнейшем оказала давление на Ереван, принуждая его к мирному договору. Насколько эта стратегия будет успешной – вопрос открытый. Возможно, ослабление РФ вследствие санкций и международной изоляции упростит для Азербайджана работу с Россией на дипломатической платформе. Хотя не стоит забывать, что Москва и в дальнейшем будет рассматривать армяно-азербайджанский конфликт как актив для давления как на Ереван, так и на Баку. И вряд ли так просто откажется от такого инструмента.

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