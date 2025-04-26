В ОП ответили, почему сорвалась вторая встреча Зеленского с Трампом

Вторая встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане не состоялась из-за "очень плотных графиков" двух лидеров. Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер главы украинского государства Сергей Никифоров.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Второй встречи не было. Очень плотные графики президентов", – написал пресс-секретарь.

Отметим, перед этим и Офис президента, и Белый дом сообщили, что президент США Дональд Трамп и глава украинского государства Владимир Зеленский провели "очень продуктивную" встречу в субботу в Риме, но беседа была очень короткой, заняла всего 15 минут. Поэтому якобы было оговорено, что состоится еще одна встреча уже после церемонии прощания с Папой Франциском.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский выразил словам благодарности главе Белого дома Дональду Трампу за "символическую встречу" в Риме перед прощанием с Папой Римским. Свое заявление украинский лидер сделал у себя в Telegram.

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны", – отметил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что эта встреча уже стала символической, но может стать еще и исторической.

"Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп!", – высказался Владимир Зеленский.

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