Реакция Белого дома на короткую встречу Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп и глава украинского государства Владимир Зеленский провели "очень продуктивную" встречу в субботу в Риме. Такое заявление сделал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В то же время в Офисе президента Украины подтвердили, что встреча с Трампом состоялась, но не предоставили никаких деталей разговора двух лидеров. По данным Банковой, встреча длилась 15 минут.

Встреча, которая стала первой после яростной ссоры в Овальном кабинете в Вашингтоне в феврале, состоялась в критический момент в переговорах, направленных на прекращение боевых действий между Украиной и Россией.

"Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня наедине и провели очень продуктивную дискуссию. Более подробная информация о встрече появится позже", – сказал Стивен Чунг.

Трамп, который требует от обеих сторон договориться о прекращении огня, заявил в пятницу, что состоялись продуктивные переговоры между его посланником и российским руководством, и призвал к встрече на высшем уровне между Киевом и Москвой для заключения соглашения.

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