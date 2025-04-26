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Реакция Белого дома на короткую встречу Трампа и Зеленского

Сейчас встреча обоих лидеров завершилась, они принимают участие в прощальной церемонии с Папой Римским Франциском

сегодня, 13:31
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп и глава украинского государства Владимир Зеленский провели "очень продуктивную" встречу в субботу в Риме. Такое заявление сделал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

Реакция Белого дома на короткую встречу Трампа и Зеленского

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В то же время в Офисе президента Украины подтвердили, что встреча с Трампом состоялась, но не предоставили никаких деталей разговора двух лидеров. По данным Банковой, встреча длилась 15 минут.

Встреча, которая стала первой после яростной ссоры в Овальном кабинете в Вашингтоне в феврале, состоялась в критический момент в переговорах, направленных на прекращение боевых действий между Украиной и Россией.

"Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня наедине и провели очень продуктивную дискуссию. Более подробная информация о встрече появится позже", – сказал Стивен Чунг.

Трамп, который требует от обеих сторон договориться о прекращении огня, заявил в пятницу, что состоялись продуктивные переговоры между его посланником и российским руководством, и призвал к встрече на высшем уровне между Киевом и Москвой для заключения соглашения.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились накануне похорон Папы Франциска. По данным СМИ, они договорились провести еще одну встречу после церемонии. Об этом сообщает Sky News.

Также издание "Комментарии" сообщало – Елена Зеленская была одна на похоронах Папы Римского: что произошло с президентом.

Ранее "Комментарии" писали – признание США Крыма российским станет не главной проблемой: что еще скрывает Трамп.

Реакция Белого дома на короткую встречу Трампа и Зеленского - фото 2

Реакция Белого дома на короткую встречу Трампа и Зеленского - фото 3




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