Елена Зеленская была одна на похоронах Папы Римского: что произошло с президентом

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал на похороны Папы Римского Франциска. В то же время, на церемонии была замечена первая леди Украины Елена Зеленская.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

При этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что у президента состоялась встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом, но, судя по онлайн-трансляции в это время Трамп вместе с супругой Меланией как раз находился на церемонии прощания с Папой Франциском. Таким образом, причины, почему президент Владимир Зеленский не явился на похороны – непонятны.

Стоит отметить, что ранее сообщалось, что, кроме президента Украины Владимира Зеленского, в церемонии должны взять министр иностранных дел Андрей Сибига и первая леди Елена Зеленская.

Сам Зеленский накануне заявил, что если он не будет успевать принять участие в прощальной церемонии, Украина будет представлена на достойном уровне.

"Но мне важно быть здесь, в Украине, из-за военных заседаний и обсуждений вопросов противовоздушной обороны", — сказал Владимир Зеленский.

Читайте на портале "Комментарии" — Папа Римский Франциск, скончавшийся в пасхальный понедельник от инсульта, будет похоронен не в Ватикане, а в базилике Санта-Мария-Маджоре. Это первый случай за более чем столетие, когда понтифика хоронят за пределами собора Святого Петра.

Также издание "Комментарии" сообщало – после смерти Папы Римского Франциска снова актуализировалось древнее пророчество, приписываемое святому Малахию. Согласно ему, Франциск будет последним понтификом перед концом света, который может наступить уже в 2027 году.

Смерть Папы Римского Франциска 21 апреля 2025 года взбудоражила СМИ, которые с новой силой заговорили о древнем пророчестве, якобы оставленном ирландским архиепископом Малахием еще в 12 веке. Согласно предсказанию, Франциск может быть последним Папой Римским перед Апокалипсисом.



