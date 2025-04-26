Признание США Крыма российским станет не главной проблемой: что еще скрывает Трамп

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Кравцев Сергей
Большинство сейчас думают, что самая большая проблема американского предложения о мире – это вопрос юридического признания Крыма как российской территории самими американцами. Это действительно неприятно. Однако это больше символический шаг. Ключевая проблема – снятие всех санкций, то есть даже тех, которые по словам россиян не работают, но снятия которых они упорно выторгуют. Об этом у себя в Facebook пишет политический аналитик, блоггер, финансовый эксперт Сергей Фурса.
Снятие санкций с РФ. Фото из открытых источников
По его словам, конечно нет гарантий, что после такой победы Путину не захочется попробовать еще что-то подобное за несколько лет. Или попробовать, а не Путину? Это скрытое желание Трампа что-то там захватить и аннексировать прокладывает дорогу к мечтам, хотя это и выглядит слишком сложно для президента США.
Сергей Фурса отмечает, конечно, это вопрос безопасности для Украины. Стагнирующая слабая Россия – это одна из лучших гарантий безопасности. Конечно, вдобавок к ВСУ и пониманию, которое теперь должно быть всегда у любого украинского политика, что для того, чтобы войны не было больше, к ней нужно быть всегда готовыми. Но Россия без санкций сможет восстановиться гораздо быстрее. И снова подумать, что почему бы и нет… Поэтому критически важен и для Украины и для ЕС именно вопрос сохранения санкций против России, которые должны быть привязаны не к остановке огня, а к наличию российских солдат на законной территории Украины.
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