Признание США Крыма российским станет не главной проблемой: что еще скрывает Трамп

Большинство сейчас думают, что самая большая проблема американского предложения о мире – это вопрос юридического признания Крыма как российской территории самими американцами. Это действительно неприятно. Однако это больше символический шаг. Ключевая проблема – снятие всех санкций, то есть даже тех, которые по словам россиян не работают, но снятия которых они упорно выторгуют. Об этом у себя в Facebook пишет политический аналитик, блоггер, финансовый эксперт Сергей Фурса.

Снятие санкций с РФ. Фото из открытых источников

"Получается, что нет наказания агрессору. Путин захватил часть территории Украины. Затем остановил дальнейшую агрессию. На которую у него и так уже нет сил. И вышел без наказания. Не отдав ворованное. Черт побери, даже украинские коррупционеры, идя на соглашение со следствием, отдают то, на чем их поймали. И это не только о справедливости. Хотя это выглядит пиздец как не справедливо. Это о сигнале. Что можно делать все что угодно. И тебе ничего за это не будет. Это прямо стимулирует как Путина, так и других агрессоров по миру, начинать войны. И открывает такой сундук пандоры, что мир себя не узнает. Путин вернется к своим олигархам и скажет. Смотрите. Как я и говорил. Мы победили. Не Украина. Мы победили США. Восстановили величие. И возвращаемся к жизни как раньше", – отметил Сергей Фурса.

По его словам, конечно нет гарантий, что после такой победы Путину не захочется попробовать еще что-то подобное за несколько лет. Или попробовать, а не Путину? Это скрытое желание Трампа что-то там захватить и аннексировать прокладывает дорогу к мечтам, хотя это и выглядит слишком сложно для президента США.

Сергей Фурса отмечает, конечно, это вопрос безопасности для Украины. Стагнирующая слабая Россия – это одна из лучших гарантий безопасности. Конечно, вдобавок к ВСУ и пониманию, которое теперь должно быть всегда у любого украинского политика, что для того, чтобы войны не было больше, к ней нужно быть всегда готовыми. Но Россия без санкций сможет восстановиться гораздо быстрее. И снова подумать, что почему бы и нет… Поэтому критически важен и для Украины и для ЕС именно вопрос сохранения санкций против России, которые должны быть привязаны не к остановке огня, а к наличию российских солдат на законной территории Украины.

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