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Встреча Зеленского и Трампа: о чем договорились два президента

По информации Sky News, Зеленский и Трамп договорились еще встретиться после похорон Папы

сегодня, 12:24
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились накануне похорон Папы Франциска. По данным СМИ, они договорились провести еще одну встречу после церемонии. Об этом сообщает Sky News.

Встреча Зеленского и Трампа: о чем договорились два президента

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели короткую встречу в Ватикане накануне похорон Папы Франциска.

По словам источников Sky News, стороны также договорились провести еще один разговор уже после церемонии прощания с Понтификом.

Встреча состоялась вскоре после заявления Трампа о том, что мирное соглашение между Украиной и Россией "очень близко".

Официального подтверждения деталей разговора на данный момент нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский изначально не был замечен на похоронах Папы Римского Франциска. В то же время, на церемонии была замечена первая леди Украины Елена Зеленская.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина "заключат соглашение" на следующей неделе. Такое заявление глава Белого дома сделал в своей соцсети Truth Social. И сегодня же издание The Wall Street Journal выдало материал о том, что США на этой неделе ожидают от Киева ответа на идеи о завершении войны. В частности, отказ от вступления в НАТО и возможное признание Америкой Крыма российским. Есть также намек на признание российскими оккупированных территорий на востоке страны. Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская, Харьковская области – заморозка по линии разграничения. США не признают оккупацию, но и вывод войск оттуда не требуют. Что касается Запорожской атомной электростанции, то официальный Вашингтон в рамках вопроса завершения войны в Украине рассматривает идею нейтральной территории вокруг нее. О чем говорят такие пункты мирного плана Трампа, если они действительно реальный? Может ли Украина отказаться от них в сложившейся ситуации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://news.sky.com/story/pope-francis-dies-vatican-catholic-mourn-funeral-st-peters-12846482
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