Без вступления в НАТО и с потерей Крыма: о чем говорят новые пункты "мирного плана" Трампа

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина "заключат соглашение" на следующей неделе. Такое заявление глава Белого дома сделал в своей соцсети Truth Social. И сегодня же издание The Wall Street Journal выдало материал о том, что США на этой неделе ожидают от Киева ответа на идеи о завершении войны. В частности, отказ от вступления в НАТО и возможное признание Америкой Крыма российским. Есть также намек на признание российскими оккупированных территорий на востоке страны. Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская, Харьковская области – заморозка по линии разграничения. США не признают оккупацию, но и вывод войск оттуда не требуют. Что касается Запорожской атомной электростанции, то официальный Вашингтон в рамках вопроса завершения войны в Украине рассматривает идею нейтральной территории вокруг нее. О чем говорят такие пункты мирного плана Трампа, если они действительно реальный? Может ли Украина отказаться от них в сложившейся ситуации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Все выглядит довольно размыто

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова считает, что слишком рано говорить о том, что это уже финализированный вариант каких-либо договоренностей.

"На сегодняшний день мы видим, что достаточно хаотично происходят процессы мирного урегулирования. Каждый из участников переговорного процесса получает свои профиты. К примеру, тот же Дональд Трамп за свои первые 100 дней в должности президента США явно хотел показать сдвиги в украинском кейсе. Следовательно, он себе запишет в заслуги разве что эти несколько часов "пасхального перемирия", которое так можно называть с большой натяжкой. Вроде бы при его посредничестве удалось это сделать", – отметила эксперт.

Александра Решмедилова отмечает, что следует понимать, что никаких прямых переговоров между Украиной и РФ не происходит. Путин в одностороннем порядке заявляет о том, что будет определенное перемирие, но мы видим, что оно нарушается чуть ли не после заявлений и назвать это серьезным прорывом или намеком, о чем-то символизирующим, вряд ли можно.

"Любое посредничество США должно нести понимание, что взамен...? Пока же США не могут прямо ответить – будут ли они предоставлять оружие Украине? Такое впечатление, что Трамп делает ставку исключительно на то, что будет определенное мирное соглашение. А, если такого соглашения не будет? Или эта сделка будет невыгодна? Если урегулировать войну не удастся? Что тогда? Вопросы без ответов. Соединенные Штаты четко должны продемонстрировать свой вес на весах переговоров", – считает эксперт.

Политолог продолжает, что идет коммуникация между Украиной и США, и идет серьезный подготовительный процесс по соглашению относительно редкоземельных металлов, так это и так всем известно. Об этом ранее говорила вице-премьер Юлия Свириденко.

"Когда это соглашение будет до конца реализовано и будет ли оно вообще реализовано? Что мы получим от США? Здесь много вопросов, но ответов нет. Постоянно стоит "to be continued"… Этот процесс тянется и тянется. Можем ли мы говорить об определенных признаках со стороны России о готовности идти на определенные уступки? Мы видим, что даже с этим перемирием не все было гладко – множество тревог и боевых действий по линии фронта", – отметила Александра Решмедилова.

По ее словам, всем нам следует понимать, что гибридные процессы не будут прекращаться. Из больших сдвигов этого пасхального периода можно отметить только обмен пленными. Это действительно важное и определенным образом прорывное решение, потому что президент Зеленский констатировал, что по линии как раз обмена военнопленными были проблемы и там были пробуксовки. То, что удалось это реализовать, можно считать серьезным достижением. Все остальное выглядит достаточно размыто.

"К тому же никакие перемирия, никакие договоренности не делаются в одностороннем порядке. Никакого желания и демонстрации движения навстречу друг другу между Российской Федерацией и Украиной пока мы не наблюдаем. Посредничество, медиация, разные варианты урегулирования с участием третьей стороны, которой сейчас являются США, тоже выглядят довольно сомнительно. К тому же США неоднократно говорили, что готовы выходить из переговорного процесса. Именно из-за таких заявлений создается впечатление, что Путин и сделал американцам определенный реверанс навстречу в форме "пасхального перемирия", чтобы показать, что вероятные определенные уступки будут, но какие и когда пока мы констатировать не можем", – подытожила собеседница портала "Комментарии".

Следует ожидать усиления агрессивных действий россии

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отметил, что безумная "мирная активность" Трампа и Уиткоффа завершилась тем, что было понятно изначально: они предлагают нам признать Крым российским юридически. Донецкую и Луганскую области, поскольку они захвачены почти полностью, признать фактически. Также фактически признать российскими оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Там еще есть определенные разговоры об Энергодаре с АЭС, но это не окончательно.

"О невступлении в НАТО само собой разумеется, но в связи с ослаблением НАТО, которое ведет Трамп, это несущественно. То есть, Белый Дом хочет отдать путину все то, что он желал с самого начала – мы же понимаем, что даже этот бешеный не надеялся, что ему добровольно отдадут те части Запорожской и Херсонской областей, которые недоимперия не смогла захватить военной силой. При этом в любом случае – согласимся мы или нет, прямые поставки военной, финансовой и разведывательной помощи от США прекращаются. Через посредников – возможно, здесь нам пригодится алчность Трампа", – отметил Александр Кочетков.

По его мнению, США никогда не были нашими союзниками, а при Трампе прекращают быть даже партнерами и превращаются в мародеров с этим позорным соглашением о полезных ископаемых.

"Подписать такой мир Зеленский может только в самолете, который везет его в постоянную эмиграцию, откуда не выдают. Соответственно, он этого не сделает. Соответственно, следует ожидать усиления агрессивных действий россии, включая интенсификации ракетно-шахедных атак наших городов. Сохранится ли относительная стабильность линии фронта, будет зависеть, насколько нам с европейцами удастся наладить новые цепи снабжения оружием и боеприпасами без участия США. США в таком сценарии будут импортировать в Украину только страшные рассказы о злоупотреблениях и коррупции украинских властей, а также неоправданные потери украинцев на войне. И к сожалению, многое из этого компромата окажется реалистичным. Другие сценарии, по крайней мере, со стороны США, на сегодняшний день в работе отсутствуют. Хотя если пути как-то продемонстрирует Трампу, что Китай для него важнее США, то Трамп обидится. Со всеми вытекающими последствиями. Но это крайне маловероятно в краткосрочной перспективе и возможно только где-то накануне импичмента", – считает эксперт.

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