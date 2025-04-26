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Зеленский сделал первое заявление о встрече с Трампом

Президент интригующе заявил, что с Трампом в Италии удалось многое обсудить

сегодня, 14:41
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский выразил словам благодарности главе Белого дома Дональду Трампу за "символическую встречу" в Риме перед прощанием с Папой Римским. Свое заявление украинский лидер сделал у себя в Telegram.

Зеленский сделал первое заявление о встрече с Трампом

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны", – отметил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что эта встреча уже стала символической, но может стать еще и исторической.

"Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп!", – высказался Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп и глава украинского государства Владимир Зеленский провели "очень продуктивную" встречу в субботу в Риме. Такое заявление сделал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

В то же время в Офисе президента Украины подтвердили, что встреча с Трампом состоялась, но не предоставили никаких деталей разговора двух лидеров. По данным Банковой, встреча длилась 15 минут. 

Встреча, которая стала первой после яростной ссоры в Овальном кабинете в Вашингтоне в феврале, состоялась в критический момент в переговорах, направленных на прекращение боевых действий между Украиной и Россией.

Также издание "Комментарии" сообщало – большинство сейчас думают, что самая большая проблема американского предложения о мире – это вопрос юридического признания Крыма как российской территории самими американцами. Это действительно неприятно. Однако это больше символический шаг. Ключевая проблема – снятие всех санкций, то есть даже тех, которые по словам россиян не работают, но снятия которых они упорно выторгуют. Об этом у себя в Facebook пишет политический аналитик, блоггер, финансовый эксперт Сергей Фурса.




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