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В ООН поспешили оправдать Россию, несмотря на ее удар по Одессе

В ООН говорят, что РФ, возможно, "технически не нарушила договоренность" ударом по Одессе

сегодня, 12:20 comments1093
Автор:

Кравцев Сергей
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Один из высших должностных лиц Организации объединенных наций заявил, что Россия своим ракетным ударом по порту Одессы 23 июля, возможно, "технически не нарушила" достигнутые в Стамбуле договоренности относительно того, чтобы экспорт украинского зерна морем был возобновлен. Как передает портал "Комментарии", такой комментарий, не называя должности и имени чиновника ООН, приводит в своем материале "The New York Times".

В ООН поспешили оправдать Россию, несмотря на ее удар по Одессе

Флаг ООН. Фото: GETTY IMAGES

Чиновник ООН отметил, что удар по морскому порту Одессы нельзя назвать технически нарушением тех договорённостей, которые были подписаны всеми сторонами. Ведь в договорённостях не прописано, что Россия прекратит обстреливать те части украинских портов, которые не задействованы в отгрузке зерна. В ООН допускают, что Россия воспользовалась моментом и тем, что в документе не прописан полный запрет на обстрелы портов и нанесла удар, который мог быть вызван расположением рядом с портом какой-то военной цели.

Стоит отметить, что сразу после российского удара по одесскому порту с заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш. Глава ООН осудил атаку России.                                                                                                                                                    

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Источник: https://www.nytimes.com/live/2022/07/23/world/ukraine-war-russia?smid=url-share&fbclid=IwAR2sef_Qtah3QnoQkrA257yEEHZuOOu7Zg2qUqMhKuldO-JM6wt756KvdwM#missiles-strike-odesa-hitting-a-critical-port-for-global-grain-supplies
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