В ООН поспешили оправдать Россию, несмотря на ее удар по Одессе

Один из высших должностных лиц Организации объединенных наций заявил, что Россия своим ракетным ударом по порту Одессы 23 июля, возможно, "технически не нарушила" достигнутые в Стамбуле договоренности относительно того, чтобы экспорт украинского зерна морем был возобновлен. Как передает портал "Комментарии", такой комментарий, не называя должности и имени чиновника ООН, приводит в своем материале "The New York Times".

Флаг ООН. Фото: GETTY IMAGES

Чиновник ООН отметил, что удар по морскому порту Одессы нельзя назвать технически нарушением тех договорённостей, которые были подписаны всеми сторонами. Ведь в договорённостях не прописано, что Россия прекратит обстреливать те части украинских портов, которые не задействованы в отгрузке зерна. В ООН допускают, что Россия воспользовалась моментом и тем, что в документе не прописан полный запрет на обстрелы портов и нанесла удар, который мог быть вызван расположением рядом с портом какой-то военной цели.

Стоит отметить, что сразу после российского удара по одесскому порту с заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш. Глава ООН осудил атаку России.

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