В оккупированном Херсоне оккупанты начали "отжим" квартир

Российские оккупанты решили использовать жилье жителей Херсона, выехавших из украинского города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передают "Комментарии".

Фото: "Украинская правда"

По его словам, жилье, из которого жители Херсона были вынуждены выехать на подконтрольную Украине территорию, оккупационные власти решили заселять "переселенцами".

"В оккупированном Херсоне начали отбирать квартиры. Мародеры остаются верны своим варварским традициям", — написал Геращенко.

В подтверждение своих слов советник главы МВД также опубликовал документ "приказ" "военного коменданта" в Херсонской области полковника Виктора Бедрика, датированного 6 мая. В "документе" предписано всем главам жилищных организаций и руководителям ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирных домов, — прим. Ред.) предоставить списки квартир, владельцы которых покинули Херсон. Покинутое жилье планируют передать "людям, приехавшим в город из зон активных боевых действий".

В "приказе" заявлено, что решение якобы "согласовано с главой администрации Херсонской области", а его целью является "создание условий для полноценного проживания прибывшим гражданам".

Ранее сообщалось, что в оккупированных районах Херсонской области захватчики занимаются рэкетом среди местного населения. Кроме этого, оккупанты в Херсонской области массово пьют, и на этой почве начали "самоликвидацию" собственной армии.

Напомним, российские оккупанты хотят заблокировать жителям Херсонской области доступ к социальным сетям, в частности, Instagram и Facebook.

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