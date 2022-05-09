Рэкет в стиле 90-х: в Херсонской области оккупанты обложили данью украинцев (АУДИО)



















В оккупированных районах Херсонской области захватчики занимаются рэкетом среди местного населения.

Оккупанты требуют у местных жителей деньги за проезд. Фото: Херсонская ОВА

Об этом свидетельствуют данные перехваченных телефонных разговоров оккупантов, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Наш блокпост нормально. А соседи начудили… Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд", – рассказал своей жене захватчик из так называемой "ДНР".

Он добавил, что оккупанты на Херсонщине массово пьянствуют и на этой почве начали "самоликвидацию" собственной армии:

"Понажирались… "Крыша" у всех уже едет потихоньку… На одном блокпосту перестреляли друг друга... на другом – порезали друг друга", – поведал оккупант .

На уточняющий вопрос о своем возвращении домой захватчик отвечает, что будет до 9 мая. Но не в 2022, а в 2023 году.

"Наверное, он забыл уточнить, что, вероятнее всего, вернется в пластиковом пакете. Если его не уничтожат украинские защитники, то высокие шансы, что это сделает кто-то из воинов "самой синей" армии мира – после очередной бутылки водки", – прокомментировали в СБУ.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты хотят заблокировать жителям Херсонской области доступ к социальным сетям, в частности, Instagram и Facebook.

Как заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, такие действия приведут к значительному усложнению коммуникации граждан со своими родными и близкими.

Также это существенно ограничит возможность граждан получать доступ к общественно важной информации от государственных органов, прежде всего об опасности для жизни и здоровья.







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