Рэкет в стиле 90-х: в Херсонской области оккупанты обложили данью украинцев (АУДИО)

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Нарожный Дмитрий
В оккупированных районах
Херсонской области захватчики занимаются рэкетом среди местного
населения.
Оккупанты требуют у местных жителей деньги за проезд. Фото: Херсонская ОВА
Об этом свидетельствуют
данные перехваченных телефонных разговоров оккупантов, сообщает пресс-центр
Службы безопасности Украины.
"Наш блокпост нормально. А соседи начудили…
Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд", – рассказал своей жене
захватчик из так называемой "ДНР".
Он добавил, что оккупанты на Херсонщине
массово пьянствуют и на этой почве начали "самоликвидацию" собственной армии:
"Понажирались… "Крыша" у всех уже едет
потихоньку… На одном блокпосту перестреляли друг друга... на другом –
порезали друг друга", – поведал оккупант .
На уточняющий вопрос о своем возвращении домой захватчик
отвечает, что будет до 9 мая. Но не в 2022, а в 2023 году.
"Наверное, он забыл уточнить, что, вероятнее всего, вернется в пластиковом пакете. Если его не уничтожат украинские защитники, то высокие шансы, что это сделает кто-то из воинов "самой синей" армии мира – после очередной бутылки водки", – прокомментировали в СБУ.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты
хотят заблокировать жителям Херсонской области доступ к социальным сетям, в
частности, Instagram и
Facebook.
Как заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека
Людмила Денисова, такие действия приведут к значительному усложнению
коммуникации граждан со своими родными и близкими.
Также это существенно
ограничит возможность граждан получать доступ к общественно важной информации
от государственных органов, прежде всего об опасности для жизни и здоровья.
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