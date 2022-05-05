Российские оккупанты планируют заблокировать доступ к социальным сетям в Херсонской области

Российские оккупанты хотят заблокировать жителям Херсонской области доступ к Instagram и Facebook. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

По словам Людмилы Денисовой, такие действия усложняют коммуникацию с родным.

"В средствах массовой информации появилось сообщение, что на территории временно оккупированной российскими войсками части Херсонской области оккупанты планируют заблокировать местным жителям доступ к социальным сетям, в частности Instagram и Facebook. Такие действия приведут к значительному усложнению коммуникации граждан со своими родными и близкими. Также это существенно ограничит возможность граждан получать доступ к общественно важной информации от государственных органов, прежде всего об опасности для жизни и здоровья", говорится в сообщении.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисовой обратилась к комиссии ООН с просьбой расследовать эти нарушения.

