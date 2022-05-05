Российские оккупанты планируют заблокировать доступ к социальным сетям в Херсонской области

Российские оккупанты хотят заблокировать жителям Херсонской области доступ к Instagram и Facebook. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
По словам Людмилы Денисовой, такие действия усложняют коммуникацию с родным.
"В средствах массовой информации появилось сообщение, что на территории временно оккупированной российскими войсками части Херсонской области оккупанты планируют заблокировать местным жителям доступ к социальным сетям, в частности Instagram и Facebook. Такие действия приведут к значительному усложнению коммуникации граждан со своими родными и близкими. Также это существенно ограничит возможность граждан получать доступ к общественно важной информации от государственных органов, прежде всего об опасности для жизни и здоровья", говорится в сообщении.
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисовой обратилась к комиссии ООН с просьбой расследовать эти нарушения.
Такие действия являются нарушением статей 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть этот факт нарушения России прав человека в Украине ",- отметила Денисова.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры раздают в Херсонской области открытки , в которых называют настоящие целые войны в Украине. Оккупационная администрация Херсона распространяет среди местного населения информацию о том, что российские военные прибыли в Украину только для того, чтобы убрать киевский режим, а также разрушить планы НАТО против российского и украинского народов. В листовках захватчиков говорится, что вооруженные силы РФ не воюют с украинским народом, а разрушенные города и тысячи убитых – это якобы во благо будущего Украины.
Оккупанты хотят заблокировать жителям Херсонской области социальные сети (фото из открытых источников)