В одной из областей Украины объявили принудительную эвакуацию: что известно

Власти Сумской области решили эвакуировать жителей трех населенных пунктов после того, как обстрелы в этом районе участились. Общее число людей, которым нужно покинуть свои дома, достигает 40 тысяч. Такие меры были приняты для защиты людей от возможных опасностей. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

В Сумской области объявили принудительную эвакуацию

“В Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов: Глухова, Свесы и Эсмани. Основные вопросы первого этапа обсудили на выездном заседании координационного штаба по эвакуации”, — идется в сообщении.

По данным из открытых источников, в Глухове проживает более 30 тысяч человек, в Свесах — около 7 тысяч, а в Эсмане — около 2 тысяч. Эвакуация коснется значительной части населения региона.

С начала лета Россия значительно активизировала свои обстрелы по территории Украины, в частности Сумской области, используя ракеты, артиллерийские снаряды, кабы, ударные дроны и минометы. Эти действия не только усилили общую напряженность в регионе, но и увеличили риски для мирного населения, что и стало причиной текущей эвакуации.

Читайте также на портале “Комментарии” — В последние дни полицейские эвакуировали из Мирнограда семью с 7-летней дочерью и троих раненых жителей Гродовки, которые пешком вышли из охваченного огнем поселка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Нацполиции.

Кроме того, “Комментарии” писали, что из города Покровска в Донецкой области отменили эвакуационные поезда. С 5 сентября Павлоград в Днепропетровской области будет являться основной станцией для эвакуации гражданских из Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Мирноградская городская военная администрация.