Жители Донбасса шли раненые более 10 километров, чтобы эвакуироваться

В последние дни полицейские эвакуировали из Мирнограда семью с 7-летней дочерью и троих раненых жителей Гродовки, которые пешком вышли из охваченного огнем поселка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Нацполиции.

стела Донецкая область, фото из открытых источников

Маленькую Аурику и ее родителей "белые ангелы" спасают уже во второй раз. Ранее семья переехала в Мирноград из Авдеевки, ныне разгромленной и оккупированной врагом. Теперь из-за российской агрессии люди вынуждены искать себе новое убежище. Безопасно вывезти дочь из-под снарядов снова помог экипаж полиции в составе авдеевского полицейского Геннадия Юдиного.

Еще один призыв о помощи поступил от трех жителей поселка Гродовка, в котором продолжаются боевые действия. Несколько недель назад люди попали под вражеский обстрел и получили ранения разной степени тяжести. У 46-летней женщины – открытая травма головы, проникающее ранение в живот, у 45-летнего мужчины – инфицированная рана бедра, грудной клетки, еще один мужчина, 48 лет – с акубаротравмой.

"Как только мы смогли хоть немного передвигаться – отправились в Мирноград. Всю дорогу над нами были вражеские дроны. Самая тяжелая среди нас – женщина, после травмы она перестала разговаривать", – рассказывает один из пострадавших.

Раненые пешком преодолели около 10 километров и добрались до окрестностей города. Это самый опасный район, простреливаемый врагом, но рейд полицейских по спасению обессиленных людей завершился успешно. "Белые ангелы" предоставили гражданам первую помощь и доставили их в больницу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Запрет пленным россиянам звонить по телефону домой не нарушает Женевские конвенции. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает портал "Комментарии".

"В Украине сейчас создано четыре лагеря для российских военнопленных. Мы постоянно их проверяем. Действительно, там условия пребывания соответствуют Женевским конвенциям. Это очень тяжело слышать в первую очередь семьям военнопленных – украинских героев и героинь. Мы понимаем, что, к сожалению, или к счастью, мы не можем себя вести, как русские. Мы другое государство, демократическое государство", – отметил Лубинец.

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, почему отменили право на звонки российским военным.